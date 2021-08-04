В составе ФНС появятся управления по раздаче денег вместо их сбора

Правительство решило сделать постоянными некоторые принципы своей работы во время пандемии. ФНС, на которую легли функции одного из основных источников данных для власти и задачи частичного разворота налоговых потоков не от граждан в бюджет, а из бюджета гражданам и бизнесу, структурно изменяется.

Премьер-министр Михаил Мишустин недавно подписал постановление, согласно которому изменится структура ФНС.

В частности, согласно опубликованному документу, у главы налогового ведомства теперь может быть сразу 12 заместителей. Также предполагается, что структура центрального аппарата расширится до 36 управлений, которые займутся основными направлениями деятельности службы.

Таким образом, речь идет об укрупнении, однако без увеличения текущей предельной численности сотрудников и денежных средств, уже выделенных из бюджета для ФНС.

Добавим, что сейчас глава налогового ведоства Даниил Егоров имеет девять заместителей, и до недавнего времени их было десять, но весной этого года Дмитрий Вольвач ушел в Минэкономики на должность замминистра.

Что касается числа управлений в центральном аппарате, то их сейчас насчитывается 26. Но развитие новых цифровых трендов предполагает создание новых платформ и сервисов. В связи с этим растет и число услуг, которые служба оказывает не только гражданам, но и бизнесу, и госорганам, разрабатывая новые подходы и решения.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала востребованность и удобство дополнительных сервисов ФНС, благодаря которым была исключена необходимость личного сбора документов, и процесс происходил в онлайн-режиме.

В качестве примера можно привести, например, выплаты семьям с детьми. Также с помощью анализа данных системы ККТ правительство смогло оперативно определить те отрасли экономики, которые в пандемию пострадали сильнее других, и исходя из этого, власти смогли проработать механизмы адресной поддержки.

Была создана и блокчейн-платформа, позволившая оперативно выдавать таким предприятиям кредиты.

Таким образом, помимо своих основных функций налогообложения, служба теперь выполняет ряд других важных задач и обязанностей, к которым можно отнести оптимизацию механизма и уменьшение сроков получения налоговых вычетов, разработку аналитического сервиса для анализа показателей деятельности МСП, создание эталонного и одновременно актуального портрета налогоплательщика и другие важные действия.

Что касается вариантов и способов реализации подписанного правительственного постановления, то они пока находятся в стадии обсуждения.

Однако, как заявили в ФНС, все это не должно привести к росту численности налоговиков, поскольку на сегодняшний день некоторые отделы уже успешно выполняют функции управлений.