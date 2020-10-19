«В состав входит инактивированный вирус»: в Петербурге и Кирове начались испытания третьей вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербурге и Кирове начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в научном центре им. Чумакова РАН. Как пояснил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, в состав вакцины входит инактивированный вирус, который не может вызывать заболевания, но формирует наиболее полный иммунный ответ. Планируется, что клиническая часть испытаний завершится к концу года.

В понедельник, 19 октября, в Санкт-Петербурге и Кирове начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в научном центре им. Чумакова РАН.

Заместитель управляющего НИЦ «Эко-безопасность», принимающего участие в испытаниях, Константин Захаров рассказал, что в исследованиях в Санкт-Петербурге задействованы 30 добровольцев. Он уточнил, что в понедельник утром им всем был введён препарат, «у незначительного количества добровольцев повысилась температура».

«Добровольцы будут госпитализированы в течение 16 суток. Вакцину мы применяем дважды — сегодня и через 14 дней. Через 16 дней они выписываются из стационара и далее проходят амбулаторный контроль — на 28-й день и на 56-й. Клиническая часть будет завершена к концу года», — приводит его слова ТАСС.

В исследовании принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет, перед процедурой они прошли ряд обследований, в том числе тесты на коронавирус и наличие антител к нему, так как переболевших граждан не допускают к участию в испытаниях.

Генеральный директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов уточнил, что в исследованиях в общей сложности примут участие 300 человек, а также рассказал о самом препарате.

«Отличие вакцины в том, что она цельновирионная. В состав входит вирус, он инактивированный, не может вызывать никаких заболеваний, но формирует наиболее полный иммунный ответ», — сказал Ишмухаметов.

РИА Новости

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Он также пояснил, что испытания проходят в три фазы. С 6 октября в течение недели препарат тестировали в Новосибирске, каких-либо нежелательных эффектов отмечено не было. Вторая фаза, к которой приступили в Кирове и Санкт-Петербурге, заключается в определении эффективности вакцины, рассказал Ишмухаметов.

В Кировской области исследования будут проходить на базе Кировского государственного медицинского университета. Его ректор Лев Железнов сообщил, что в испытаниях участвуют 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат создан центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ситуация с коронавирусом в России

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 15 982 новых случая коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 1 415 316.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что Россия может приближаться к пику по числу выявляемых за сутки новых случаев заболевания.

Она пояснила, что даже строгое соблюдение введённых карантинных мер не даёт немедленных результатов, для понимания ситуации необходимо подождать хотя бы один инкубационный период — 14 дней. Пшеничная также выразила надежду, что на пике суточный прирост не превысит отметку в 20 тыс. человек.

«На этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — пояснила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса остаётся напряжённой, и призвала россиян минимизировать контакты и по возможности оставаться дома.

«Безусловно, главное — соблюдать все необходимые правила: транспорт — только в маске, все места общения, скопления людей — только в маске, она, безусловно, защищает от инфицирования, от заболевания, от его дальнейшего развития. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъёма», — отметила глава ведомства.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что стабилизации ситуации с коронавирусом в стране можно ждать примерно через две недели. Он напомнил, что с началом школьных каникул и с момента ухода части сотрудников организаций на удалёнку прошло не так много времени, и отметил, что эффект от введённых мер «развивается с неким отставанием».

Тем временем власти Подмосковья сообщили об ужесточении карантинных мер из-за ситуации с COVID-19. В регионе с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи. С 17 октября там также запрещается посещать развлекательные заведения с 00:00 до 08:00.