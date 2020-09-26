«В соответствии с законом о национальной платёжной системе»: в России изменится порядок выплат пенсий на карту

В России с 1 октября пенсии будут перечисляться только на карты платёжной системы МИР. Эта мера не коснётся пенсионеров, получавших выплаты на счёт по вкладу либо наличными на почту или на дом. Между тем в Национальной системе платёжных карт уточнили, что выплаты детских пособий также будут осуществляться только на карты МИР.

В России с 1 октября пенсии будут перечисляться только на карты платёжной системы МИР. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

«С 1 октября выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, будут переведены на платёжную систему МИР в соответствии с федеральным законом «О национальной платёжной системе», — указано в заявлении.

В Пенсионном фонде уточнили, что для получения пенсий и социальных выплат, входящих в компетенцию фонда, россиянам, пользующимся для этих целей картами других платёжных систем, необходимо будет перевести выплаты на карты МИР. После замены карты нужно сообщить в ПФР новые реквизиты счёта.

В фонде отметили, что это можно сделать с помощью личного кабинета на официальном сайте ПФР.

«Для этого необходимо зайти в личный кабинет, используя логин и пароль от портала госуслуг. В разделе «Пенсии» выбрать сервис «Подать заявление о доставке пенсии». Подать заявление можно и через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Также сообщить в ПФР об изменении реквизитов банковского счёта для получения пенсии можно, лично обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР, а также почтовым отправлением», — пояснили в Пенсионном фонде.

Там добавили, что изменения не повлияют на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу либо доставляют наличными на почту или на дом. В этих случаях пенсии будут доставляться так же, как и раньше.

Кроме того, положения закона «О национальной платёжной системе» не коснутся пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России.

В свою очередь, в Национальной системе платёжных карт уточнили, что данная мера коснётся также детских пособий.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты МИР, — приводит сообщение центра РИА Новости.

В НСПК отметили, что речь идёт о таких выплатах на детей, как единовременные пособия по беременности и родам, начисления за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, а также ежемесячные выплаты — по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка и ряд других.

Там также рассказали, что некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, однако о наличии такой услуги нужно уточнять непосредственно в банке, выдавшем карту.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе». Согласно закону, к 1 июля 2018 года должен был быть завершён перевод всех работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов на карту МИР.

При этом для тех, кто получает отчисления из бюджета реже одного раза в год или постоянно живёт за границей, оформление карты необязательно. Замена карт для пенсионеров, получающих переводы на другие банковские карты, проводилась постепенно и должна была завершиться к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции перевод пенсионеров на карты МИР был продлён до 1 октября.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года», — сказала директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина.

23 сентября Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации рассказал, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.

В июле в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 года. Как отметили в пресс-службе министерства, дальнейшее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета российского Пенсионного фонда.

Также в ведомстве сообщили, что «среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля». Там отметили, что «в 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты — 425 млрд рублей».