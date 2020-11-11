«В соответствии с условиями контракта»: смогут ли «Газпром» и польская PGNiG договориться о цене на российский газ

«Газпром» потребовал пересмотреть расценки на газ, поставляемый в Польшу. Российская сторона настаивает на их повышении. Ранее польская энергетическая компания PGNiG заявила о необходимости понизить стоимость российского газа. По условиям договора от 1996 года Варшава и Москва могут корректировать цены в соответствии с рыночной ситуацией. Однако эксперты сомневаются, что сегодня есть основания для уменьшения цены на топливо. Ранее польские власти потребовали от «Газпрома» почти €6,5 млрд в качестве «компенсации» за строительство «Северного потока — 2», а также анонсировали отказ от импорта российского газа после 2022 года.

Российский «Газпром» выступил за повышение расценок на поставки российского газа в Польшу по действующему контракту. Такое предложение было выдвинуто ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ответ на требование польской компании PGNiG пересмотреть цену на топливо в сторону понижения.

О требованиях «Газпрома» сообщили в PGNiG. Польская сторона уточнила, что не согласна с позицией российского поставщика.

«По мнению компании, запрос «Газпрома» о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, неоправдан, не соответствует формальным требованиям, указанным в «Ямальском контракте», и, следовательно, не имеет силы», — цитирует «Интерфакс» заявление польской компании.

В «Газпроме» подтвердили информацию о готовности компании повысить тарифы для Польши.

«Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО «Газпром экспорт» 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону её повышения», — приводит РИА Новости позицию российской энергетической компании.

«Странные требования»

Напомним, в начале октября польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены поставляемого на польский рынок по «Ямальскому контракту» российского газа. Польская сторона заявила, что условия договора предусматривают возможность для каждого участника соглашения раз в три года выступать за пересмотр условий поставок согласно рыночной ситуации.

Российский природный газ поставляется на польский рынок по долгосрочному контракту, договор был заключён ещё в 1996 году. Соглашение действует до конца 2022 года и предусматривает поставку Польше ежегодно до 9,8 млрд куб. м газа, но не менее 8,7 млрд куб. м.

Логотип компании PGNiG

globallookpress.com

© Jaap Arriens

Варшава выступала с требованием пересмотра цены и прежде. В 2012 году «Газпром» и PGNiG заключили дополнительное соглашение, согласно которому цена на российский газ была снижена на 10%. Однако польскую сторону не удовлетворили эти условия. В 2016 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием ещё больше снизить цену и привести её в соответствие с ситуацией на европейском газовом рынке. В 2018 году суд вынес промежуточный вердикт по иску, в котором за Варшавой признавалось право требовать пересмотра цен по «Ямальскому контракту».

Окончательное решение по иску PGNiG было вынесено в марте 2020 года. Арбитраж признал, что цена поставок в период с 1 ноября 2014 года была завышена, и обязал «Газпром» выплатить польской стороне компенсацию в размере $1,5 млрд.

«Газпром» и «Газпром экспорт» в ответ подали апелляционную жалобу на это решение арбитражного трибунала в суд округа Свеа (Швеция).

Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, новое требование польской стороны понизить цену российского газа необоснованно.

«Цены «Газпрома» сейчас вполне конкурентоспособные. Как решится ценовой спор между «Газпромом» и PGNiG, пока неясно. Как правило, если стороны не могут договориться, то дело доходит до исков в арбитражный суд. Сложность заключается в том, что Польше надо будет доказать, что цены «Газпрома» завышены. Хотя сейчас российский газ поставляется по более конкурентным ценам, чем биржевые расценки», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Польша выдвигает странные требования, но это в её стиле. Варшава пользуется любыми юридическими зацепками, чтобы начать спор, не задумываясь о том, как будет развиваться ситуация дальше», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Алексей Гривач полагает, что претензии сторон выльются ещё в одно длительное разбирательство.

«Дело дойдёт до арбитражного суда. Что касается позиций «Газпрома», то он может предложить повысить цену на том основании, что Польша сейчас покупает газ по более высокой цене у других поставщиков», — добавил эксперт.

«Проводник американских интересов»

Отношения России и Польши в энергетической сфере омрачались не только спорами из-за цены на поставки газа по контракту 1996 года.

В мае 2020 года прекратил своё действие контракт на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Варшава и Москва не стали продлевать договор, заключённый сторонами ещё в начале 1990-х годов. Транзитные поставки топлива продолжились, однако теперь стоимость транзита определяется по итогам аукционов.

Параллельно с ценовыми тяжбами Варшава развернула кампанию по борьбе с российско-германским газотранспортным проектом «Северный поток — 2».

Газокомпрессорная станция на участке газопровода «Ямал — Европа»

РИА Новости

© Иван Руднев

В октябре 2020 года польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» на €6,467 млрд, а европейских партнёров по проекту российской компании — на €52,2 млн.

По мнению польской стороны, компании не имели права заключать соглашение о финансировании строительства второй ветки «Северного потока» без согласования с Варшавой. В UOKiK считают, что такими действиями участники проекта усилили монополизм на европейском газовом рынке и нарушили «принципы честной конкуренции». Варшава также потребовала, чтобы партнёры «Газпрома» расторгли договор о финансировании проекта.

В «Газпроме» заявили, что решение польского антимонопольного регулятора «нарушает принцип законности», и пообещали оспорить его. В начале ноября российская компания подала апелляционную жалобу на решение антимонопольного органа Польши в польский суд по защите конкуренции и потребителей.

Европейские партнёры «Газпрома» также оспаривают решение польского регулятора. Компании Shell, OMV, Uniper, Engie и Wintershall Dea в начале ноября подали соответствующие жалобы.

По мнению Станислава Митраховича, «Газпрому» не придётся платить по этому решению польского антимонопольного ведомства, поскольку Польша вряд ли сможет представить в суде доказательства своей правоты.

«К тому же Польша никак не страдает от строительства «Северного потока — 2», ведь российский газопровод не мешает транзиту газа через её территорию», — добавил эксперт.

Как отметил Алексей Гривач, Варшаву не столько волнуют вопросы антимонопольной политики, сколько интересует возможность создать проблемы для «Газпрома».

«Польша действует так, потому что выступает в качестве проводника американских интересов в Европе, ведь именно США намерены конкурировать с российским газом на европейском рынке», — пояснил эксперт.

По украинскому сценарию

В ноябре 2019 года Варшава объявила о прекращении импорта российского природного газа, после того как в 2022 году истечёт действующий контракт.

«В последние четыре года PGNiG предприняла фундаментальные шаги для диверсификации поставок природного газа в Польшу», — говорилось в заявлении польской энергетической компании.

В PGNiG сообщили, что для замещения российских поставок компания заключила долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ), а также приобрела газовые месторождения на норвежском континентальном шельфе.

Для поставок газа из Норвегии Польша строит новый морской газопровод Baltic Pipe пропускной способностью около 10 млрд куб. м. В мае текущего года проект получил последнее согласование — Швеция разрешила проложить магистраль через свою исключительную экономическую зону. Ранее аналогичное разрешение выдали власти Дании.

«Северный поток — 2»

© nord-stream2.com

В октябре 2020 года польская газотранспортная компания Gaz-Sistem определила подрядчиков для прокладки наземной части газопровода.

Долгосрочный контракт на поставки американского СПГ польская PGNiG подписала в 2018 году. По условиям договора американская Cheniere Marketing International LLP поставит с 2019 по 2022 год Польше 0,52 млн т СПГ, что после регазификации даст 0,7 млрд куб. м газа. В период с 2023 по 2042 год объёмы поставок возрастут до 1,45 млн т СПГ в год.

Кроме того, контракты на поставки СПГ были подписаны с компаниями Ventures Global LNG и Sempra Energy. Также Польша закупает сжиженный природный газ у катарской Qatargas.

По мнению экспертов, сейчас Польша следует примеру Украины, которая ранее также отказалась от прямого импорта российского газа.

«Отказавшись покупать газ у «Газпрома», Варшава ничего не выиграет. Скорее наоборот — стоимость газа для польских потребителей может вырасти. Норвегия не может заметно нарастить объёмы топливных поставок, поэтому, если норвежский газ пойдёт в Польшу, такие же объёмы будет вынуждена докупать Германия», — подытожил Станислав Митрахович.