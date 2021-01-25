Судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Как подчеркнули в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG, работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями. В декабре 2020 года «Фортуна» уложила отрезок протяжённостью 2,6 км в исключительной экономической зоне ФРГ. Позднее трубоукладочная баржа подпала под санкции со стороны США в рамках закона CAATSA.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжила укладку «Северного потока — 2» (СП-2), заявили в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — говорится в сообщении.

Ранее Датское энергетическое агентство сообщало, что в работах также задействованы корабль снабжения «Балтийский исследователь» и многофункциональное судно «Мурман».

При этом 19 января власти США расширили санкции в отношении СП-2. В рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) под рестрикции попали баржа «Фортуна» и российская компания «КВТ-Рус», которая владеет ею с декабря 2020 года, а также фирма «Рустанкер» и судно «Максим Горький».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют об очередном незаконном ограничении против проекта, подчеркнув, что Вашингтон оказывает «грубое давление» на «Северный поток — 2».

СП-2 представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что «Фортуна» приступила к укладке труб в датской акватории на границе с немецкой.

«Из-за санкций не возникло проблем со страховкой у «Фортуны». Это говорит о том, что все проблемы у неё будут после окончания строительства, но важно достроить сам газопровод. Сейчас ожидаем, пока «Фортуна» будет работать на мелководье, в начале февраля должен прийти «Академик Черский», его ждут в немецкой акватории ещё несколько судов снабжения, — сказал эксперт в беседе с RT. — Осталось около 120 км по обеим ниткам, работы займут несколько месяцев, потом ещё месяц-полтора газопровод будут вводить в эксплуатацию. Главное, что нет никаких ограничений со стороны стран Европы».

Reuters

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Санкционное давление на российские проекты Вашингтон инициировал в конце 2019 года, когда занимавший в тот момент пост президента США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год, в рамках которого предусматривались рестриктивные меры против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В октябре 2020 года Госдепартамент США в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA) сообщил, что отныне под санкции подпадут не только те компании, которые заняты непосредственно укладкой трубопровода, но и те, которые оказывают услуги проекту и поставляют товары.

После этого работы прекратила норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая проводила проверку строительной деятельности на соответствие различным стандартам.

Между тем в декабре 2020 года в исключительной экономической зоне ФРГ судно «Фортуна» уложило отрезок протяжённостью 2,6 км.

Уже 1 января сенат конгресса США принял оборонный бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начался 1 октября календарного 2020-го), в котором предусмотрены очередные меры по ужесточению ограничений в отношении газотранспортного проекта. Согласно документу, рестрикции предусмотрены в отношении компаний, оказывающих проекту страховые и андеррайтинговые услуги. (Андеррайтинг — гарантии получения выплат в случае финансовых убытков.)

Такое решение США привело к тому, что из процесса строительства вышли датская инжиниринговая компания Rambøll, швейцарская компания Zurich Insurance Group и германский концерн Bilfinger SE.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель назвала экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместными.

При этом депутаты Европейского парламента 21 января большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Алексея Навального. Авторы документа потребовали от руководства Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта СП-2, а также «чувствительно усилить» ограничительные меры против России.

Однако, как заметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, резолюция ЕП не окажет какого-либо влияния на отношения между Россией и странами Европы, в том числе с Венгрией.

«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жёстче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — цитирует его РБК.

Напомним, что документы Европейского парламента имеют исключительно рекомендательный характер и не обязательны для исполнения органами Евросоюза.

О том, что реализация газопровода «Северный поток — 2» не должна зависеть от ситуации вокруг Алексея Навального, также заявляли в Германии. В частности, об этом говорил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф.