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«В соответствии с планом»: Шойгу объявил о проверке боеготовности армии России

06 апреля 2021, 19:45  •  91 • В России
В Вооружённых силах России началась контрольная проверка боевой готовности. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу. Войска были выведены на полигоны в соответствии с планом подготовки ВС для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. В течение апреля российские военнослужащие примут участие в более чем 4 тыс. манёврах, которые будут проходить во всех военных округах. Глава Минобороны призвал обеспечить высокое качество предстоящих занятий.
 
 

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении плановых контрольных проверок в вооружённых силах страны за зимний период обучения. Смотр затронет все виды и рода войск ВС.

«В соответствии с планом подготовки вооружённых сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Как отмечает пресс-служба оборонного ведомства, в общей сложности в апреле будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Военные манёвры будут проходить на территории всех четырёх военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Основные учебно-боевые действия пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа, где проверку будет проводить комиссия Генерального штаба.

В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки пройдут под руководством командующих войсками.

«Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — сказал Шойгу.

  • © Кадр: видео Министерства обороны РФ

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщал, что в Крым в рамках плановых мероприятий учебной подготовки ЮВО переброшена военная техника.

«В войсках ЮВО по ранее утверждённому плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — говорил он ТАСС 1 апреля.

Всего в 2021 году Министерство обороны России планирует провести 18 тыс. различных занятий, тренировок и учений. При этом 46% тактических манёвров планируется проводить в двустороннем формате, а более половины учений пройдут в ночных условиях.

Итоги 2020 года

В 2020 году Минобороны провело свыше 18,5 тыс. различных мероприятий боевой подготовки. Вдобавок были проведены две внезапные комплексные проверки боевой готовности войск. Отмечалось, что интенсивность межвидовой подготовки по сравнению с прошлым годом повысилась на 5%, а двусторонних учений — на 6%. Тогда как боевые возможности российской армии возросли на 13%.

«Вооружённые силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую  боеспособность и выполнили все плановые мероприятия... В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск вооружённых сил», — говорил Шойгу во время ежегодного расширенного заседания коллегии министерства.

По его словам, главным мероприятием стало стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020», прошедшее с 21 по 26 сентября. Министр констатировал, что манёвры продемонстрировали высокий уровень подготовки органов военного управления и способность войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах. Так, в рамках учений Воздушно-десантные войска РФ впервые опробовали новую тактику ведения боя под названием «мобильный эшелон».

В смотре задействовали примерно 80 тыс. военнослужащих, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ещё одним значимым событием стало масштабное межвидовое учение «Океанский щит», которое провёл Военно-морской флот РФ.

Эти манёвры были развёрнуты в акваториях трёх океанов и девяти морей, включая регион Северного морского пути. Одной из их отличительных черт стали одновременные вылеты морской авиации ВМФ всех четырёх флотов России.

Помимо этого, в апреле 2020 года российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование с высоты 10 тыс. метров в Арктике.

Высадка была осуществлена в районе архипелага Земля Франца-Иосифа при помощи трёх военно-транспортных самолётов Ил-76 с применением новейших парашютных комплексов спецназначения «Стайер». Представители «крылатой пехоты» действовали в рамках учений по ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника.

«Такого до нас ещё никто не делал», — заявлял замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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