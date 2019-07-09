В соответствии с нормами НАТО: Зеленский запретил военным занимать пост главы Минобороны

Соответствующий указ в понедельник, 8 июля, был опубликован на официальном сайте президента Украины. Документ корректирует перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского состава и предельных воинских и специальных званий по данным должностям.

Теперь из этого перечня изъяты должности министра обороны, его заместитель и директор департамента военной политики стратегического планирования и международного сотрудничества.

Нельзя сказать, что Зеленский совершил какую-то революцию в делах Минобороны Украины. Последний глава военного ведомства, Степан Полторак, с прошлого года возглавляет министерство в качестве гражданского лица, уволившись с военной службы 13 октября 2018 года.

Именно с осени прошлого года на Украине принялись реформировать армию, подгоняя ее под требования стандартов НАТО. В 2016 году СНБО Украины одобрил Стратегический военный бюллетень, согласно которому глава минобороны и его заместители должны быть гражданскими лицами, что соответствовало одному из стандартных требований НАТО о гражданском контроле за Министерством обороны. "Закон о национальной безопасности", принятый Радой летом прошлого года, подтвердил эту тенденцию.