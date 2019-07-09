|
В соответствии с нормами НАТО: Зеленский запретил военным занимать пост главы Минобороны
09 июля 2019, 03:39 • 48 • В мире
Украинский президент подписал указ, в соответствии с котором военными на Украине теперь будут командовать исключительно гражданские министры. Таким образом, страна еще больше должна приблизиться к нормам "гражданского контроля за армией", принятым в НАТО. Правда, не во всех странах.
Соответствующий указ в понедельник, 8 июля, был опубликован на официальном сайте президента Украины. Документ корректирует перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского состава и предельных воинских и специальных званий по данным должностям.
Теперь из этого перечня изъяты должности министра обороны, его заместитель и директор департамента военной политики стратегического планирования и международного сотрудничества.
Нельзя сказать, что Зеленский совершил какую-то революцию в делах Минобороны Украины. Последний глава военного ведомства, Степан Полторак, с прошлого года возглавляет министерство в качестве гражданского лица, уволившись с военной службы 13 октября 2018 года.
Именно с осени прошлого года на Украине принялись реформировать армию, подгоняя ее под требования стандартов НАТО. В 2016 году СНБО Украины одобрил Стратегический военный бюллетень, согласно которому глава минобороны и его заместители должны быть гражданскими лицами, что соответствовало одному из стандартных требований НАТО о гражданском контроле за Министерством обороны. "Закон о национальной безопасности", принятый Радой летом прошлого года, подтвердил эту тенденцию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2019, 02:09
|
08 июля 2019, 11:24
|
06 июля 2019, 10:24
|
04 июля 2019, 16:24
|
07 июля 2019, 12:24
|
05 июля 2019, 11:54
|
05 июля 2019, 18:09