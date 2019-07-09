Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дошли до людей: в инфраструктуру Дагестана вложили 18 млрд рублей
Володин назвал пять главных задач межпарламентского диалога
Моє рідне село Саханка. Фильм второй.
Запретят газировку и вино? Госдума предложила правительству ввести санкции проти...
Главная / В мире

В соответствии с нормами НАТО: Зеленский запретил военным занимать пост главы Минобороны

09 июля 2019, 03:39  •  48 • В мире
Украинский президент подписал указ, в соответствии с котором военными на Украине теперь будут командовать исключительно гражданские министры. Таким образом, страна еще больше должна приблизиться к нормам "гражданского контроля за армией", принятым в НАТО. Правда, не во всех странах.
Соответствующий указ в понедельник, 8 июля, был опубликован на официальном сайте президента Украины. Документ корректирует перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского состава и предельных воинских и специальных званий по данным должностям.
Теперь из этого перечня изъяты должности министра обороны, его заместитель и директор департамента военной политики стратегического планирования и международного сотрудничества.
Нельзя сказать, что Зеленский совершил какую-то революцию в делах Минобороны Украины. Последний глава военного ведомства, Степан Полторак, с прошлого года возглавляет министерство в качестве гражданского лица, уволившись с военной службы 13 октября 2018 года.
Именно с осени прошлого года на Украине принялись реформировать армию, подгоняя ее под требования стандартов НАТО. В 2016 году СНБО Украины одобрил Стратегический военный бюллетень, согласно которому глава минобороны и его заместители должны быть гражданскими лицами, что соответствовало одному из стандартных требований НАТО о гражданском контроле за Министерством обороны. "Закон о национальной безопасности", принятый Радой летом прошлого года, подтвердил эту тенденцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
09 июля 2019, 00:24
"А мы подумаем": Зеленский озвучил условия, при которых будет снята экономическая блокада Донбасса
09 июля 2019, 03:39
В соответствии с нормами НАТО: Зеленский запретил военным занимать пост главы Минобороны
08 июля 2019, 08:09
Телеканал Порошенко решил поддержать грузинского журналиста "матерным флешмобом"
09 июля 2019, 03:39
В фотографиях с крещения сына Меган Маркл заподозрили подделку
09 июля 2019, 00:24
Болезнь Зеленского называется «Украина»
08 июля 2019, 20:54
«Сделка — на стадии реализации»: в Москве и Анкаре рассказали о поставках Турции российских С-400
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2019, 02:09
"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучший момент пресс-конференции
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
07 июля 2019, 12:24
«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.