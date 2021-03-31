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В соответствии с Конституцией: Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках

31 марта 2021, 15:15  •  74 • В России
Совет Федерации одобрил закон, который, помимо прочего, даёт право действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесёнными в Конституцию России летом 2020 года. Согласно одной из поправок, положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу. Законом также устанавливаются требования к депутатам Госдумы и главе ЦИК.
 
РИА Новости © Николай Хижняк
 

Совет Федерации одобрил закон, который, помимо прочего, даёт право действующему президенту России вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как уточняется на сайте Совфеда, документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию России летом 2020 года.

По нынешнему российскому законодательству одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Однако, согласно одной из принятых поправок в основной закон страны, данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений к Конституции РФ.

Ранее, 24 марта, соответствующий закон в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума.

Законом «О выборах Президента РФ» также предусматривается, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства либо вида на жительство. Исключение составляют случаи, когда кандидаты были гражданами иностранного государства, принятого в состав РФ (полностью или частично).

  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Напомним, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию вынес на обсуждение ряд конституционных поправок, касающихся как социальных, так и политических вопросов. Помимо прочего, он предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло, о необходимости проживания в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства. 

Позже депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции участвовать в выборах на этот пост. Сам Путин, комментируя предложение, подчеркнул, что такое решение возможно только в том случае, если инициативу поддержат граждане. Он также добавил, что данный вопрос должен оценить Конституционный суд.

16 марта Конституционный суд признал законными предложенные поправки к Конституции.

Общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон проходило в течение недели — с 25 июня по 1 июля 2020 года. За изменения высказались 77,92% голосовавших. При этом против поправок к Конституции выступили 21,27%.

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля.

Помимо изменений, касающихся президента России, поправками, в частности, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в Конституции прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, фиксируется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.

«Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд», — подчеркнул Владимир Путин после завершения голосования. 

Другие изменения в законодательстве о выборах

 

Законом, одобренным Советом Федерации, также устанавливаются новые требования к депутатам Госдумы и главе ЦИК.

Так, председателем Центральной избирательной комиссии может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Кроме того, его полномочия могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению ЦИК РФ, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

Депутатом Госдумы может быть гражданин, постоянно проживающий в России.

«Не имеет права быть избранным депутатом Госдумы гражданин РФ, осуждённый к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести (всего 55 составов) и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — уточнили в Совфеде.

Законом также уточняются положения о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, времени начала агитационного периода для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, и ряд иных положений.

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