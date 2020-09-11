«В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи»: МВД готовит новый запрос ФРГ о Навальном

МВД России готовит обращение к ФРГ с просьбой разрешить участие российских следователей в работе по ситуации с Алексеем Навальным на территории Германии. Речь также идёт о присутствии российского эксперта, что позволит задавать уточняющие и дополнительные вопросы. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что немецкая сторона не продемонстрировала готовности сотрудничать с Россией в ситуации с Навальным. Он также напомнил, что от России при этом требуют провести расследование, однако оснований для его запуска ФРГ не представила.

МВД России готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие российских следователей в следственных действиях на территории ФРГ по ситуации с Навальным.

«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А.А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК России готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Германии будет направлено ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России и российского эксперта во время проведения немецкой стороной следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, что позволит задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

В МВД также добавили, что Марина Певчих, которая была в числе шести человек, сопровождавших Навального в поездке, уклонилась от общения с российской полицией.

«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию. Её местонахождение устанавливается.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о противоречиях в ситуации с Алексеем Навальным. Он указал, что Германия требует расследовать инцидент с блогером, однако оснований для этой процедуры нет.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя

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© Brendan McDermid

Кроме того, Небензя отметил, что немецкая сторона не продемонстрировала готовности сотрудничать с Россией в этом вопросе.

«На данный момент мы не получили ничего (никакого ответа на запрос российской стороны. — RT), что позволило бы нашим соответствующим органам провести своё де-юре расследование. Тем не менее они начали де-факто расследование, которое зовётся процедурами предварительного следствия», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Небензя назвал парадоксальной ситуацию, когда от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками.

«Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто... Мы видим парадоксальную ситуацию... Как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — сказал постпред России при ООН.

Небензя также заверил, что Москва крайне заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным, и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

«Мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло... Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и, таким образом, начать расследование», — указал он.

Небензя отметил, что «даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты».

Он также напомнил, что омские врачи, в отличие от немецкой лаборатории, не нашли в результатах анализов Навального каких-либо химических субстанций.

Постпред подчеркнул, что запрос России о предоставлении результатов анализов Навального, сделанных в Германии, является абсолютно легитимным в данных обстоятельствах и должен быть удовлетворён в соответствии с договорённостями между двумя странами.

«Несколько дней назад нам сказали, что, так как образцы исследовали в институте бундесвера, с нами не будут делиться какой-либо информацией, так как она может позволить России узнать, как много бундесвер знает о химических веществах. Затем мы услышали, что результаты засекречены. Как мы должны это интерпретировать?» — поинтересовался Небензя.

Напомним, 20 августа самолёт, на борту которого находился Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за резкого ухудшения самочувствия блогера. Его немедленно доставили в местную больницу, он находился без сознания.

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его переправили в Германию.

Впоследствии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений немецкой стороны напомнил, что до транспортировки в Берлин Навальному был проведён комплекс анализов в соответствии с международными стандартами.