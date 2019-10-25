В Сочи завершился саммит Россия - Африка

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Первый беспрецедентный по масштабам саммит Россия - Африка завершился в Сочи. По количеству выступлений на высшем уровне, большинство из которых к тому же были открытыми, сравниться с ним может разве только неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Итоги вполне соответствовали уровню - в рамках экономического форума заключены многомиллиардные контракты между Россией и африканскими странами в самых разных областях. Политическое сотрудничество получило закрепление в декларации, в которой участники согласились работать вместе над укреплением безопасности, ядерным нераспространением, борьбой с терроризмом и биологическими угрозами и реформой Совета Безопасности ООН.

В форуме приняли участие около 10 тыс. человек. Были представлены все 54 страны континента, причем 43 из них - на высшем уровне, а также восемь крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций. Экономический форум и саммит освещали около 800 журналистов, представляющих СМИ России и 43 зарубежных стран.

Честное партнерство

Два прошедших дня для российского лидера, как и ожидалось, выдались напряженными. 23 октября президент провел девять двусторонних встреч с лидерами Египта, ЮАР, Нигерии, Республики Судан, Эфиопии, Намибии, Демократической Республики Конго, Уганды и ЦАР. 24 октября общение продолжилось, но уже в более широком формате. Путин, выполняя также и роль модератора дискуссии вместе с президентом Египта и сопредседателем саммита Абделем Фаттахом ас-Сиси, сумел создать атмосферу дискуссии и заинтересованного обмена мнениями, комментируя предложения коллег в дружеской, а иногда даже шутливой манере.

Речь шла о том, как именно можно улучшить российско-африканское взаимодействие. Разговор шел конкретный и без общих слов. Например, глава РФ сразу отреагировал на заявление и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури о готовности начать обсуждение зоны свободной торговли с ЕАЭС и выразил уверенность, что объединение внимательно отнесется к этому предложению. Путин также в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28-е место, на котором прежде находился Маврикий. "Вы ведете себя нескромно, - смеясь, сказал Путин. - Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место", - сказал он.

Обсуждение касалось многих проблем и вызовов, в том числе пережитков колониального мышления, когда ряд стран делает из Африки "объект односторонней помощи" вместо того, чтобы строить партнерские отношения. Бесконтрольная помощь в виде поставок товаров может нанести вред государствам континента, вместо нее надо развивать производство в самих африканских странах, отметил Путин. И Россия готова работать с африканскими друзьями в этом направлении.

"Вы нужны нам..."

Пиком саммита стало заседание с участием глав всех делегаций. Большинство выступлений - около 30 - прошло в открытом режиме. Остальные выступления не попали на камеры лишь потому, что завершалось заседание в формате рабочего ланча - даже главам государств нужно иногда немного отдыхать от всеобщего внимания.

Из-за большего количества участников времени на каждое выступление было не так много, так что главам делегаций приходилось сосредотачиваться на самом важном. Сказать им, очевидно хотелось о многом - проблемах безопасности, препятствиях на пути развития, несправедливостях современного мироустройства - однако идея важности сотрудничества африканских стран с Россией звучала в каждом выступлении.

"Вы нужны нам, Владимир Владимирович, чтобы справиться с вызовами Сахаро-Сахельского региона, чтобы сделать нашу жизнь более уверенной в завтрашнем дне и безопасной", - выразил общий настрой президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Ангольский лидер пригласил российских инвесторов к сотрудничеству в энергетике и горной промышленности, президент ЦАР заявил о поддержке африканскими странами усилий Москвы по развитию континента и поддержанию безопасности, Буркина-Фасо пригласила Москву присоединиться к дискуссиям "сахельской пятерки". Премьер Правительства национального согласия Ливии выразил надежду на поддержку Россией усилий по установлению мира в стране, а президент Чада назвал ее основным партнером в борьбе с терроризмом. Делегация Республики Конго предложила построить вместе газопровод, а Маврикий - создать зону свободной торговли с ЕАЭС.

Однако африканские лидеры при этом подчеркивали, что не хотели бы быть односторонними получателями помощи, тем более, как показывает опыт африканских государств, за "безвозмездную" помощь нередко приходится позднее дорого платить. "Мы хотим выступать в качестве партнеров в выгодном для всех сторон сотрудничестве", - указал президент Экваторитальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

В ожидании новой встречи

Завершившийся саммит станет началом нового, более интенсивного диалога России со странами Африки. Ас-Сиси пригласил российского лидера принять участие в форуме по вопросам мира и стабильности в Африке, который пройдет уже в декабре этого года в Асуане.

Президент Кении Ухуру Кениата пригласил участников саммита посетить его страну, чтобы принять участие в Конференции по народонаселению и развитию, которая состоится в Найроби уже в ноябре. Президент Кабо-Верде Жоржи Карлуш Фонсека конкретных дат не называл, но обещал, что его страна тоже готова принять у себя участников встречи в Сочи.

Идея проведения саммитов Россия - Африка на регулярной основе нашла поддержку со стороны африканских лидеров. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, получивший в этом году Нобелевскую премию мира, заявил, что следующая такая встреча пройдет в Аддис-Абебе.

Контракты на миллиарды

Одной из самых заметных тем второго дня экономического форума в Сочи стало обсуждение экономического взаимодействия России с африканскими партнерами. Как сообщил советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам экономического форума, общая сумма подписанных на форуме контрактов, соглашений и меморандумов составила более 800 млрд рублей. Всего, по его словам, на форуме было подписано свыше 50 соглашений.

Речь на саммите шла и о таком непростом вопросе как кредитование Россией африканских стран. Ранее Москва неоднократно списывала задолженности, остававшиеся еще с советских времен, у тех из них, кто не справлялся с их возвращением. По словам заместителя министра фиансов Сергея Сторчака, финансирование экспортных поставок (государственные экспортные кредиты) в Африку из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) возможно только для стран-заемщиков с устойчивой долговой нагрузкой. Замминистра финансов указал, что у правительства есть список стран, подходящих по критериям, но он является непубличным документом. При этом он добавил, что страны Африки пока не запрашивают у России новых кредитов.

Важным итогом дня также стало подписание Росатомом межправительственного соглашения с Руандой, в рамках которого госкорпорация построит в этой стране Центр ядерной науки и компетенций. Его сооружение станет первым шагом Руанды к строительству собственной атомной электростанции (АЭС).

Против санкций и за науку

По итогам саммита страны - участницы мероприятия приняли декларацию, в которой коснулись важнейших аспектов отношений между Москвой и столицами континента, а также проблем международной повестки. Стороны договорились о создании Форума партнерства, в рамках которого саммиты будут проводиться каждые три года.

Значительное внимание в тексте документа было уделено вопросам международной безопасности. Так, Россия и страны Африки договорились наращивать совместный потенциал по противодействию террористической угрозе, выступили против размещения оружия в космосе и условились предпринимать совместные усилия по нераспространению ядерного оружия. Страны согласились в том, что односторонние санкции в современном мире могут подорвать глобальную стабильность, в том числе вредя работе международных структур. Как отмечается в документе, несогласованные рестрикции в дополнение к принятым ограничительным мерам Совбеза ООН ослабляют авторитет всемирной организации.

Участники выступили также против диктата какой-либо одной страны или группы стран на международной арене. Россия и африканские страны намерены противостоять попыткам отдельных государств использовать свои национальные валюты в качестве инструмента давления.

Кроме того, Москва, как сказано в документе, будет содействовать развитию отношений между Африкой и группой стран БРИКС, а также рассмотрит возможность помощи африканским коллегам в освоении космоса. Также подписавшие декларацию государства намерены вместе бороться с эпидемиями и экологическими проблемами, чему должны поспособствовать усилия по развитию научного взаимодействия.

Дух праздника и работа ТАСС

Форум, собравший на своей площадке несколько тысяч человек, атмосферой иногда напоминал международный культурный фестиваль. Гости из разных стран в национальных костюмах, русские самовары, танцевальный ансамбль в костюмах кубанских казаков - нечасто можно встретить подобное на серьезных деловых мероприятиях. Абсолютным чемпионом на этом "показе мод" стал король Эсватини Мсвати III, который пришел на площадку саммита в львиной шубе, надетой поверх традиционного национального костюма.

Помимо ярких одежд некоторых делегатов, внимание участников привлекали говорящие роботы из Перми, разъезжавшие по коридорам и охотно беседовавшие с гостями саммита.

Главное выставочное пространство, конечно, было отведено не развлечениям и аттракционам. "Рособоронэкспорт" представил на своем стенде новейшие образцы стрелкового вооружения, а также макеты самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1" и учебно-боевого самолета "Як-130". На стенде концерна "Алмаз-Антей" посетителям рассказывали о модернизированных противовоздушных комплексах "Шилка" и "Квадрат".

Активное участие в работе форума принял и ТАСС. Агентство разместило на форуме собственный стенд, кроме того, была организована панельная дискуссия о роли СМИ в российско-африканском сотрудничестве, модераторами которой стали председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор информационного агентства "Магриб Араб Пресс" Халил Хашими Идрисси. Одним из участников дискуссии стал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, который рассказал о том, что министерство поддерживает планы ТАСС открыть новые представительства в 2020 году в ряде африканских стран, включая Нигерию, Сенегал и Эфиопию.

Также по всей площадке форума были размещены 170 фотографий тассовских фотографов, на которых запечатлены различные стороны жизни Африки и России.