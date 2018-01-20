В Сочи завершились консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога

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СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Делегации стран-гарантов прекращения огня в Сирии (России, Ирана и Турции) завершили в субботу в Сочи двухдневные консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога, который начнется здесь через десять дней. Главным результатом встречи, которую стороны оценили как успешную, стало согласование списков участников сочинского форума.

Переговоры гарантов перемирия проходили в закрытом для прессы режиме в одном из отелей, куда допускались лишь постояльцы. Об итогах рассказал журналистам глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. "Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось согласовать списки участников форума, - отметил дипломат. - Предстоит еще работа по досогласованию, на которую потребуется еще максимум один-два дня".

В преддверие консультаций в СМИ то и дело выходили различные вариации по датам Конгресса со ссылкой на источники. Однако изначальные даты 29-30 января в итоге остались неизменными. "29 января будет заезд участников, 30 января пройдет сам форум", - подтвердила российская сторона.

Делегаты поднимали различные процедурные вопросы, при этом какого-либо недопонимания выявлено не было.

Помимо сирийских сторон предполагается участие в Конгрессе наблюдателей, прежде всего ООН - Всемирная организация пока, правда, свое присутствие на подтвердила. "Мы бы очень хотели, чтобы представительство ООН на форуме было как можно на более высоком уровне, - сказал Лаврентьев. - Мы надеемся, что генеральный секретарь ООН примет решение о направлении в Сочи специального посланника Стаффана де Мистуры". В Сочи ждут и США в качестве наблюдателя как постоянного члена СБ ООН.

Объединенная делегация оппозиции на переговорах в Женеве скептически отнеслась к инициативе форума. Москва считает проведение Конгресса уникальной возможностью для оппонентов официального Дамаска участвовать в политическом процессе на фундаментальных условиях, заключающихся в сохранении суверенитета, территориальной целостности Сирии и борьбе с остатками международного терроризма на территории этой страны. Кроме того, немаловажная задача состоит и в том, чтобы собрать тех представителей оппозиции, которые не участвуют в переговорах в женевском формате.

Как ожидается, что на форуме в Сочи пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и о проведении на ее основе выборов под эгидой ООН.

"Для того чтобы обсудить весь комплекс вопросов, может потребоваться и не один день [конгресса], и не два, может быть, и не неделя, - обратил внимание Александр Лаврентьев. - Самое главное, что мы хотим запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в Женевский процесс и предоставить Стаффану де Мистуре возможность воспользоваться результатами форума в Сочи".

Российская делегация исходит из того, что результаты Сочи будут востребованы на площадке ООН.

Параллельно с проведением консультаций напряженно развивалась ситуация в районе Африна на сирийско-турецкой границе, где Турция начала военную операцию против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз".

Глава иранской делегации, замглавы МИД Хосейн Ансари заявил, что любая наземная операция в позитивном или негативном плане "может повлиять на Конгресс". "Надеемся, что страны-гаранты предпримут действия, чтобы этого (влияния) не было", - сказал он.

По словам Лаврентьева, ситуация на местах, в некоторых районах Сирии остается достаточно напряженной, "но это в целом не должно ни в коем случае повлиять на результаты проведения Конгресса".

Российский МИД в официальном комментарии в субботу выразил озабоченность сообщениями о начале операции в Африне и призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Обеспечение стабильности на севере Сирии обсудили сегодня по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В ходе брифинга спецпредставитель президента РФ прокомментировал и последние заявления США о планах присутствия в Сирии. "Наша позиция абсолютно ясна: американские войска не должны оставаться на территории независимого суверенного государства без разрешения на то руководства этой страны", - подчеркнул дипломат.