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«В Сочи сейчас аншлаг»: как российские курорты справляются с уникальным наплывом туристов в майские праздники

05 мая 2021, 10:25  •  30 • В России
Закрытые границы и продлённые майские праздники привели к наплыву туристов на популярных российских курортах. По данным агрегаторов авиабилетов и сервисов аренды жилья, россияне массово устремились в Крым, Краснодарский край и Калининградскую область. RT пообщался с туристами, чтобы выяснить, справляются ли отечественные курорты с таким количеством посетителей и как повышенный спрос на путешествия внутри страны сказался на ценах и качестве сервиса.
 
Отдыхающие на набережной в Ялте РИА Новости © Константин Михальчевский
 

Сочи и курорты Краснодарского края

Краснодарский край традиционно привлекает российских туристов возможностью совместить горнолыжный и пляжный отдых, а также наличием множества санаторных комплексов. Майские праздники в 2021 году не стали исключением: по данным сервиса поиска авиабилетов Aviasales, после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении праздничных каникул спрос на перелёты в Краснодарский край вырос в разы.

Например, количество желающих отправиться в Геленджик выросло в 40 раз, в Сочи — в 3,5 раза.

Россияне, решившие поехать в Сочи на майские праздники, отмечают, что наплыв туристов ощущается довольно сильно. Москвич Сергей Ищенко, отправившийся в Краснодарский край с женой отмечать годовщину свадьбы, рассказывает RT, что даже во время прогулок по набережной приходится протискиваться через толпу.

«Всё загружено, очень много людей, — признаётся Сергей. — В сентябре прошлого года здесь было комфортнее, но, конечно, тогда был учебный год плюс люди ещё побаивались выезжать на курорты. А сейчас все сюда на майские сорвались. Из аэропорта мы ехали на такси, разговорились с водителем, и даже он сказал, что большой поток туристов и чувствуется загруженность по заказам». 

Туристы, беседовавшие с RT, жалуются на рост цен на билеты в Сочи и другие города Краснодарского края.

По данным сайтов крупнейших авиаперевозчиков, цены на перелёт туда-обратно по этим направлениям на майские праздники стартуют от 10 тыс. рублей с человека без багажа (вылет из Москвы).

Сергей Ищенко также отмечает, что найти в Сочи жильё на майские праздники сейчас довольно трудно. При этом цены на аренду, по его словам, не изменились по сравнению с прошлым годом.

«Квартиру мы искали на Airbnb, и вариантов там было очень мало. В Сочи сейчас аншлаг, квартир свободных почти нет, приходится выбирать из того, что есть. Но всё равно студия на двоих с современным ремонтом вышла сравнительно недорого. Хотя я уверен, что нам удалось забронировать это жильё только потому, что хозяин нашей квартиры совсем недавно зарегистрировался на сервисе», — считает Ищенко.

При этом, по его словам, он не заметил роста цен на еду и услуги по сравнению с прошлыми поездками.

Другая туристка, Алёна Самарина из Самары, высказывает противоположное мнение — по её словам, цены в заведениях общепита сейчас «заоблачные».

«Мы, как и многие, наверное, россияне, собирались лететь на майские праздники в Турцию, но, как вы знаете, границы закрыли, поэтому мы решили поехать в Сочи. Вышло даже дешевле, поскольку нам вернули кешбэк. Живём в пансионате с трёхразовым питанием, по сервису всё нормально, — утверждает Алёна. — Но цены в кафе просто адские: вчера сходили с друзьями пообедать в пиццерию, и чек поверг меня в шок. За два простых куриных супа для детей, вафли и компот с чаем я отдала больше двух с половиной тысяч».

  • © Фото из личного архива

Собеседница RT также пожаловалась на высокую загруженность курорта — набережная и все популярные общественные пространства переполнены гуляющими, при этом санитарные нормы, по её словам, никто не соблюдает. Та же картина — в общественном транспорте, констатировала Алёна.

«Вчера мы ездили на электричке в Олимпийскую деревню. Сразу скажу, что все без масок. Транспорт вообще битком, летели сюда из Самары — самолёт был полностью забит. Загруженность очень высокая — мы вряд ли поедем в Красную поляну, хотя собирались. Говорят, там тоже толпы и заоблачные цены. В сетевых магазинах вроде «Пятёрочки» тоже огромные очереди — видимо, люди надеются сэкономить, готовя еду самостоятельно. Продавцы, кстати, говорят, что цены поднялись в два раза именно после того, как перед майскими праздниками закрыли Турцию», — рассказывает Самарина.

Крым и Севастополь

 

В Крым и Севастополь на майские праздники хлынул не меньший поток туристов. По ощущениям самих отдыхающих, сильнее всего оказалась загружена Ялта. Москвичка Юлия Загитова, приехавшая на отдых с супругом и маленьким ребёнком, утверждает, что из-за наплыва туристов цены на проживание в ялтинских гостиницах взлетели до небес.

  • Instagram
  • © yuliazagitova

«Некоторые отели повысили цены на 30%, они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека. То есть цены подняли ровно на тот процент, который людям возвращают. Это, конечно, ужас. Мы в Ялте даже ночевать не стали, потому что гостиница, в которой мы раньше останавливались, стоила 16 тыс. рублей в сутки, а раньше была 5—6 тыс. Что-то происходит нехорошее, цены до такой степени расти не должны», — возмущается собеседница RT.

Загитову разочаровала и сильная загруженность популярного крымского курорта: по её словам, из-за толп туристов в Ялте даже не чувствуется морской воздух. Более того, местные рестораны, магазины и продавцы на продуктовых рынках существенно подняли цены, желая заработать на туристах.

«В ресторанах стоишь по 20 минут просто в ожидании стола, — жалуется Загитова. — Огромное количество людей, много машин, а ещё цены, которые кусаются. Когда ходишь по набережной, ощущение, что пришёл на Старый Арбат в выходные. Не чувствуется абсолютно морской воздух, пахнет только бензином».

В то же время в Евпатории, где семья Юлии решила провести большую часть отпуска, цены, по её наблюдениям, остались прежними. Загитову также порадовала возможность совместить отдых и лечение в санатории — цены на медицинское обслуживание и СПА-услуги здесь значительно ниже, чем в Москве, хотя их качество не хуже, подчёркивает женщина.

«Цены на лечение здесь низкие. Массаж, иглоукалывания и бассейн с морской водой за такие деньги мы не сможем найти в Москве. Когда ты покупаешь такие услуги, ещё есть возможность налогового вычета. Я вчера отправила декларацию и получу налоговый вычет 13%. То есть на всю семью мы купили процедур на тысяч 60, и нам ещё 13% вернутся», — радуется Юлия.

Туристка из Подмосковья Олеся Тыщенко, отправившаяся в Крым на майские праздники, также рекомендует отказаться от поездок в Ялту и отдать предпочтение другим городам полуострова.

«Благоустройство в Ялте оставляет желать лучшего: мусор убирают только на территории отелей, дороги разбиты. Транспортная инфраструктура тоже огорчает: все маршрутки забиты битком, люди едут буквально друг на дружке, и, естественно, все без масок. В Севастополе ситуация гораздо лучше», — считает женщина.

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В то же время собеседница RT добавила, что отношение местных жителей к туристам превзошло все её ожидания — крымчане «очень приветливы и всегда готовы помочь с любым вопросом». Олеся также осталась в восторге от уровня экскурсионных программ на полуострове.

«Экскурсоводы — выше всяких похвал, они очень интересно рассказывают, позволяют прямо погрузиться в историю здешних мест», — подчёркивает туристка.

Тыщенко также понравилось, что прямо на полуострове российским туристам можно привиться от коронавируса. Для этого им нужно пройти стандартную процедуру регистрации на вакцинацию через портал госуслуг.

Балтийское побережье и Калининград

 

За время пандемии вырос спрос и на российские курорты балтийского побережья: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск. Туристов, с которыми пообщался RT, привлекает меньшая по сравнению с южными направлениями загруженность этих курортов, а также природа и богатая история региона.

  • © Фото из личного архива

На сайтах авиаперевозчиков можно найти билеты в Калининград стоимостью от 6 тыс. рублей без багажа (прямой рейс из Москвы). В то же время житель Томска Антон Чубайс рассказал RT, что после заявления Путина о продлении майских праздников цена на билеты с пересадкой в Москве выросла почти в три раза.

«Мы брали билет Томск — Калининград с пересадкой в Москве. Билет стоил на двоих 32 тыс. туда и обратно, а когда я смотрел после повышения на те же самые даты тот же самый рейс (мы смотрели за два дня до вылета), то цена была уже 90 тыс.», — объясняет мужчина.

По словам Антона, в Калининграде ему понравилось гораздо больше, чем в Сочи и популярных городах Краснодарского края. Мужчина объяснил, что там меньше людей и больше интересных и необычных локаций, чем на привычных южных курортах.

«Я был в Сочи, в Крыму, но Калининград намного лучше, это однозначно, — уверен Чубайс. — В Сочи ценник очень высокий, цены задрали, жильё дорогое. А от Калининграда впечатления отличные, цены на любой кошелёк, при этом город не похож ни на один, в которых я был, весь пропитан историей. И в регионе есть что посмотреть, например, наши друзья свозили нас на Куршскую косу. Кстати, там туристов было довольно много, целые автобусы стояли».

Жительница Санкт-Петербурга Мария Суворина также считает, что в Калининградской области цены, сервис и качество отдыха куда лучше, чем на большинстве популярных южных курортов.

«Я знаю наш юг, и он недотягивает по сервису, я даже не планирую ближайшее время туда ехать. Я лучше перетерплю какое-то время без моря, потому что знаю, что меня там ожидает: задранные ценники, большое количество людей и минимум сервиса», — считает Суворина.

В Калининград она прилетела ещё до начала майских праздников, но, по её словам, уже с конца апреля туристов там было довольно много.

«Местные таксисты нас просветили, что количество рейсов в Калининград с 1 мая увеличено в несколько раз, и все местные жители ожидают большого количества туристов, готовятся к ним. Мы рады, что прилетели до 1 мая, — рассказала Мария RT. — При этом билеты мы покупали заранее, накануне поездки цены значительно выросли. В остальном цены здесь примерно такие же, как в Петербурге, а где-то даже дешевле».

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