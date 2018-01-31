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В Сочи родился Конституционный совет Сирии
31 января 2018, 02:24 • 144 • Политика
Россия, Турция и Иран обещали помочь ООН и коллективному органу, составленному из представителей правительства и оппозиции, разработать новую Конституцию Сирии.
По завершению сирийского Конгресса национального диалога в Сочи участники переговоров решили написать для своей страны новую Конституцию. Об этом в своей речи на закрытии саммита сообщил спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.
В скором времени он, по всей видимости, также возьмет на себя обязанности куратора специального совещательного органа, собранного из представителей оппозиции, официальных властей, гражданского общества и отдельных племен, которому и предстоит оправиться в Женеву, чтобы принять участие в работе по составлению нового основного закона Сирии.
В свою очередь, страны-гаранты сирийского перемирия — Россия, Иран и Турция — обещали всячески способствовать и помогать ООН в этом процессе. Как сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, гаранты ждут от Организации объединенных наций результатов, которые будут опираться на достигнутые в Сочи договоренности.
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