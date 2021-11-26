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В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

26 ноября 2021, 20:25  •  15 • Политика
В Сочи 26 ноября стартовали трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Заявление о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорнокарабахского военного конфликта было подписано 9 ноября прошлого года. Таким образом, с момента первой встречи глав трех государств прошло уже больше года.
Также стало известно, что после трехсторонней беседы российский лидер должен будет встретиться с армянским коллегой.
Ранее в пятницу перед трехсторонними переговорами в Сочи состоялась встреча Путина и Алиева, в ходе которой обсуждалась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Во время переговоров президент РФ отметил позитивную роль российских миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но в то же время указал, что проблемы всё же существуют и не обходятся без жертв.
О том, что Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры в Сочи 26 ноября, стало известно 23 ноября. Отмечалось, что инициатором переговоров выступил российский лидер.
Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. Армения также обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. После переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана огонь был прекращен, однако в последующие перестрелки на границе возобновились.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
С 1988 года Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.
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