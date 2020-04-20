В событиях 11 сентября 2001 года в США обвинили Билла Клинтона • 73 • Аналитика

Теракты 11.09.2001. Развалины ВТЦ (Нью-Йорк). Фото из Википедии

Американские СМИ продолжают снабжать читателей новыми порциями разоблачений глав Белого дома. Так, издание The Daily Beast на днях опубликовало версию, в соответствии с которой вина за ставшие национальной катастрофой террористические атаки на страну, совершенные 11 сентября 2001 года, возлагается на экс-президента США Билла Клинтона, не давшего агентам ЦРУ уничтожить Усаму бен Ладена задолго до совершения терактов.



В основе публикации лежат авторские впечатления от состоявшегося 19 апреля 2020 года премьерного показа фильма режиссера Грега Баркера «Самая длинная война». По словам авторов и продюсеров этой документальной картины, она является «подробным исследованием катастрофы, которая является войной в Афганистане, официально начавшейся 7 октября 2001 года и продолжающейся по сей день, что делает её самой длинной войной в истории США».







Одна из главных интриг фильма состоит в рассказах оперативников ЦРУ о том, что они неоднократно имели все возможности ликвидировать объявленного впоследствии «террористом №1» на планете лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, например, узнав из агентурных источников о точном маршруте следования одного из его караванов, на котором с легкостью можно было бы заложить взрывное устройство. Тем не менее, по словам Боба Гренье, тогдашнего главы резидентуры ЦРУ в Исламабаде, на самом высшем уровне существовал негласный запрет на убийство этого человека.



Гренье утверждает, что табу исходило непосредственно от бывшего на тот момент президентом Соединенных Штатов Билла Клинтона. «Официально нас просили устранить эту угрозу для Соединенных Штатов, но при этом, по сути дела, у нас были полностью связаны рук», — говорит он. Комментирующий эти слова Грег Баркер видит причину в неспособности тогдашней верхушки администрации США к реалистичной оценке обстановки.



В это трудно поверить, но в конце 90-х годов большинство органов национальной безопасности Вашингтона, включая президента Клинтона, Государственный департамент, Министерство обороны, просто не смотрели на Усаму бен Ладена и «Аль-Каиду» как на серьезные угрозы. Людей, которые ясно видели надвигающуюся беду, была буквально горстка — в основном среди сотрудников ЦРУ среднего звена, служивших в подразделении, непосредственно занимавшемся бен Ладеном и в контртеррористическом отделении ФБР. Однако они тщетно пытались поднять тревогу на самых высоких уровнях – их обращения не только игнорировались, но часто даже высмеивались,

— резюмирует режиссер.



Надо сказать, что данная точка зрения, безусловно, имеет право на жизнь, однако при этом является достаточно однобокой. Упоминая бен Ладена и террористическую организацию, которую он возглавлял, ни в коем случае нельзя забывать, что у истоков ее создания и возвышения будущего «террориста №1» стояли как раз Соединенные Штаты и их Центральное разведывательное управление в первую очередь. На тот момент головорезы из радикальных исламистов были жизненно необходимы Вашингтону для противостояния Советскому Союзу в Афганистане. Впрочем, и впоследствии американцы находили им применение по все тому же назначению – во время войны в Чечне и далеко не только там.



Обвиняя высшее руководство США и их президента всего лишь в «недальновидности» и неспособности просчитать надвигающиеся проблемы с собственным «детищем», Баркер несколько лукавит, возможно, заблуждаясь вполне добросовестно. Скорее всего, на определенном этапе бен Ладен получил статус «неприкосновенного» в силу того, что в Вашингтоне не хотели лишаться привычного инструмента для тайных и «грязных» операций. Скорее всего, на него у кого-то из воротил американской большой политики имелись вполне конкретные долгосрочные планы из тех, о которых «оперативникам среднего звена» знать категорически не полагается – уровень допуска не тот…



И если так, то упоминаемые Баркером «политические решения, которые сегодня кажутся непостижимыми, как, например, постановление Министерства юстиции США, в соответствии с которым преднамеренное убийство бен Ладена сотрудниками американских спецслужб будет незаконным, из-за которого агенты ЦРУ на местах чувствовали разочарование и злость», становятся вполне понятными и закономерными. Соединенные Штаты просто в очередной раз запутались в собственных закулисных играх, интригах и тайных войнах – не в первый и, увы, скорее всего, далеко не в последний раз.



В связи с этим тревожным и трагическим диссонансом повисает в воздухе риторический вопрос, который задает один из героев фильма, бывший сотрудник контртеррористического подразделения ЦРУ Марти Мартин:



Угроза была реальной. И если бы президент Клинтон принял меры и ликвидировал Усаму бен Ладена, не было бы 11 сентября, и если бы не было 11 сентября, не было бы Афганистана, и не было бы Ирака. Каким был бы мир?» Американские СМИ продолжают снабжать читателей новыми порциями разоблачений глав Белого дома. Так, издание The Daily Beast на днях опубликовало версию, в соответствии с которой вина за ставшие национальной катастрофой террористические атаки на страну, совершенные 11 сентября 2001 года, возлагается на экс-президента США Билла Клинтона, не давшего агентам ЦРУ уничтожить Усаму бен Ладена задолго до совершения терактов.В основе публикации лежат авторские впечатления от состоявшегося 19 апреля 2020 года премьерного показа фильма режиссера Грега Баркера «Самая длинная война». По словам авторов и продюсеров этой документальной картины, она является «подробным исследованием катастрофы, которая является войной в Афганистане, официально начавшейся 7 октября 2001 года и продолжающейся по сей день, что делает её самой длинной войной в истории США».Одна из главных интриг фильма состоит в рассказах оперативников ЦРУ о том, что они неоднократно имели все возможности ликвидировать объявленного впоследствии «террористом №1» на планете лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, например, узнав из агентурных источников о точном маршруте следования одного из его караванов, на котором с легкостью можно было бы заложить взрывное устройство. Тем не менее, по словам Боба Гренье, тогдашнего главы резидентуры ЦРУ в Исламабаде, на самом высшем уровне существовал негласный запрет на убийство этого человека.Гренье утверждает, что табу исходило непосредственно от бывшего на тот момент президентом Соединенных Штатов Билла Клинтона. «Официально нас просили устранить эту угрозу для Соединенных Штатов, но при этом, по сути дела, у нас были полностью связаны рук», — говорит он. Комментирующий эти слова Грег Баркер видит причину в неспособности тогдашней верхушки администрации США к реалистичной оценке обстановки.— резюмирует режиссер.Надо сказать, что данная точка зрения, безусловно, имеет право на жизнь, однако при этом является достаточно однобокой. Упоминая бен Ладена и террористическую организацию, которую он возглавлял, ни в коем случае нельзя забывать, что у истоков ее создания и возвышения будущего «террориста №1» стояли как раз Соединенные Штаты и их Центральное разведывательное управление в первую очередь. На тот момент головорезы из радикальных исламистов были жизненно необходимы Вашингтону для противостояния Советскому Союзу в Афганистане. Впрочем, и впоследствии американцы находили им применение по все тому же назначению – во время войны в Чечне и далеко не только там.Обвиняя высшее руководство США и их президента всего лишь в «недальновидности» и неспособности просчитать надвигающиеся проблемы с собственным «детищем», Баркер несколько лукавит, возможно, заблуждаясь вполне добросовестно. Скорее всего, на определенном этапе бен Ладен получил статус «неприкосновенного» в силу того, что в Вашингтоне не хотели лишаться привычного инструмента для тайных и «грязных» операций. Скорее всего, на него у кого-то из воротил американской большой политики имелись вполне конкретные долгосрочные планы из тех, о которых «оперативникам среднего звена» знать категорически не полагается – уровень допуска не тот…И если так, то упоминаемые Баркером «политические решения, которые сегодня кажутся непостижимыми, как, например, постановление Министерства юстиции США, в соответствии с которым преднамеренное убийство бен Ладена сотрудниками американских спецслужб будет незаконным, из-за которого агенты ЦРУ на местах чувствовали разочарование и злость», становятся вполне понятными и закономерными. Соединенные Штаты просто в очередной раз запутались в собственных закулисных играх, интригах и тайных войнах – не в первый и, увы, скорее всего, далеко не в последний раз.В связи с этим тревожным и трагическим диссонансом повисает в воздухе риторический вопрос, который задает один из героев фильма, бывший сотрудник контртеррористического подразделения ЦРУ Марти Мартин: Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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