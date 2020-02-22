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В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
22 февраля 2020, 17:39 • 82 • Украина
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Reuters
«В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идёт речь, они отработают эту ситуацию», — цитирует его Укринформ.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.
Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.
Позднее президент Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.
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