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В СНБО заявили о «плохом состоянии» ВПК Украины

29 июля 2019, 10:54  •  88 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что военно-промышленный комплекс страны находится «в достаточно плохом состоянии».
 
© РИА Новости
 

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были чётко закреплённые частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию», — цитирует ТАСС Данилюка.

Он также рассказал, что посещает заводы оборонной сферы с целью «собственными глазами увидеть потенциал и понять проблемы».

В марте в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что три года вели расследование о коррупции в оборонной сфере.

Указывалось, что по его итогам к ответственности были привлечены замминистра обороны, глава бронетанкового управления ВС страны, руководство Львовского бронетанкового завода, а также госкомпания «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав «Укроборонпрома».

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