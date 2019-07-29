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В СНБО заявили о «плохом состоянии» ВПК Украины
29 июля 2019, 10:54 • 88 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что военно-промышленный комплекс страны находится «в достаточно плохом состоянии».
© РИА Новости
«Из-за того, что в ВПК, оборонке были чётко закреплённые частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию», — цитирует ТАСС Данилюка.
Он также рассказал, что посещает заводы оборонной сферы с целью «собственными глазами увидеть потенциал и понять проблемы».
В марте в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что три года вели расследование о коррупции в оборонной сфере.
Указывалось, что по его итогам к ответственности были привлечены замминистра обороны, глава бронетанкового управления ВС страны, руководство Львовского бронетанкового завода, а также госкомпания «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав «Укроборонпрома».
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