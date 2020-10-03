В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решительно настроены дать беспощадный бой «российским агрессорам».Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, генерал Вооружённых сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.Вместе с этим Кривонос заявил о понимании, что «по военно-экономическому потенциалу мы сами не способны долгое время бороться в открытой войне».Поэтому в этой ситуации Украина очень рассчитывает на помощь «союзников». Членство в НАТО было бы отличным вариантом в деле подспорья Украины.«НАТО пока не готово нас принять», — посетовал Кривонос в интервью «24 каналу». Но над этим вопросом нужно работать, заявил он.«Непосредственно должен быть проработан план, и чтобы каждый на своём месте понимал, что он должен сделать, чтобы мы ускорили своё вступление в НАТО. Потому что мы понимаем, что по военно-экономическому потенциалу мы сами не способны долгое время бороться в открытой войне. Да, мы можем бороться, если Россия будет оккупировать наши территории, очень долго, до последнего патриота. Именно надежное плечо наших натовских партнёров позволит нам создать этот щит, который защитит нашу Украину», — добавил Кривонос.Но пока «надежного щита» натовских партнёров нет, вопрос может быть решен приглашением американских баз на Украину, заявил Кривонос.Сейчас как раз подвернулась для этого удачная оказия, указал он.«Например, мы сейчас видим программу, в которой американцы выводят свои базы с территории Германии: часть они заводят на территорию Румынии, часть заводят на территорию Польши и немного в Литву и Эстонию», — рассказал Кривонос.В этой связи у Украины есть возможность попросить американцев разместить эти базы на территории Украины. Законодательство пока этому не благоволит, однако, этот вопрос решаемый.«Мы можем благодаря работе наших депутатов принять решение. Сейчас пока мы, соответственно, это не можем делать. Но для того и существуют законы, чтобы со временем их просматривать. Сначала надо нашим депутатам предложить пересмотреть эти вопросы, чтобы изменить наши законы. А затем предложить американцам. Потому что у них есть заинтересованность в развитии и создании баз на территории нашей страны: как авиационных баз, так и морских, так и сухопутных. И не является проблемой это сделать. Это как раз тот щит, который мы сами для себя создаём», — заявил Кривоносс.Напомним, ранее некоторые политики и эксперты указывали, что членство Украины в НАТО не является принципиальным вопросом. Так, общественный деятель Лариса Шеслер обращала внимание, что отсутствие членства не будет помехой для размещения баз на территории Украины. Процесс чего на Украине уже, в общем, давно стартовал.