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В СНБО заявили о готовности Киева к выполнению Минских соглашений

01 июля 2019, 16:39  •  11 • Украина
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о готовности Киева реализовать Минские соглашения.
 
© Министерство финансов Украины
 

«В принципе, мы хотим полностью реализовать «Минск» — это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории. Считаю, что мы к этому готовы», — сказал он в беседе с изданием «Левый берег».

Данилюк отметил, что реинтеграция Донбасса возможна при условии полного разоружения и введения миротворческой миссии ООН. 

«Реинтеграция будет тяжёлой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, то станем сильнее», — добавил он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений.

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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