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В СНБО заявили о готовности Киева к выполнению Минских соглашений
01 июля 2019, 16:39 • 11 • Украина
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о готовности Киева реализовать Минские соглашения.
© Министерство финансов Украины
«В принципе, мы хотим полностью реализовать «Минск» — это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории. Считаю, что мы к этому готовы», — сказал он в беседе с изданием «Левый берег».
Данилюк отметил, что реинтеграция Донбасса возможна при условии полного разоружения и введения миротворческой миссии ООН.
«Реинтеграция будет тяжёлой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, то станем сильнее», — добавил он.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений.
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
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