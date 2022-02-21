В СНБО высказались о судьбе Украины: "Путин и Байден не могут решить"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, какая судьба ожидает страну. Об этом он высказался на брифинге.

По его словам, Украина собирается "мирным путём вернуть неподконтрольные территории". Также Данилов высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Путин и Байден без Украины не могут решить её судьбу,

- заявил секретарь СНБО.

Ранее пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о ситуации в республике. По его словам, Донбасс нуждается как в военной, так и в финансовой помощи со стороны России.