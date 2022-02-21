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В СНБО высказались о судьбе Украины: "Путин и Байден не могут решить"

21 февраля 2022, 16:25  •  206 • Политика
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, какая судьба ожидает страну. Об этом он высказался на брифинге.
По его словам, Украина собирается "мирным путём вернуть неподконтрольные территории". Также Данилов высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.
Путин и Байден без Украины не могут решить её судьбу,
- заявил секретарь СНБО.
Ранее пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о ситуации в республике. По его словам, Донбасс нуждается как в военной, так и в финансовой помощи со стороны России.

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