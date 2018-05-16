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В СНБО Украины заявили, что выигрывают в информационной войне
16 мая 2018, 20:54 • 66 • Украина
Украина выигрывает в информационной войне. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Валентин Петров.
Facebook © rnbou
«Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле её выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтёры, и гражданское общество, и государство делают всё возможное для этого», — приводит его слова пресс-служба СНБО.
Петров также отметил, что «абсолютной свободы информации нет и не может быть».
«Есть ограничения этические, моральные, юридические», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что СБУ ведёт следственные действия в отношении «подконтрольных России медиаструктур».
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