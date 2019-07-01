В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.

«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?» — сказал Данилюк в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, если всё же будет политическое решение о введении визового режима с Россией, то СНБО будет его анализировать на предмет того, что даст его практическое применение.

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены приехать на Украину.