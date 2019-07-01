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В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

01 июля 2019, 13:24  •  99 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
 
РИА Новости
 

«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?» — сказал Данилюк в интервью изданию «Левый берег». 

По его словам, если всё же будет политическое решение о введении визового режима с Россией, то СНБО будет его анализировать на предмет того, что даст его практическое применение.

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены приехать на Украину.

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