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В СНБО Украины предложили обменять Медведчука на «политзаключённых Кремля»

15 мая 2021, 17:10  •  93 • Украина

Властям Украины едва удалось отправить лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, но они уже думают, что будут делать со столь ценным пленником дальше. И им особо ничего не приходит в голову, кроме как по старой украинской привычке, начать торговаться. Так, секретарь СНБОУ Алексей Данилов предложил обменять кума российского президента на «политзаключённых Кремля».

Об этом Данилов заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». По словам секретаря Совбеза, это можно будет сделать после того, как Медведчук будет официально осужден украинским судом. Решение об обмене может принять президент Зеленский.

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», - добавил Данилов.

Цинизм ситуации в том, что сам Виктор Медведчук в течение всех лет войны в Донбассе принимал самое активное участие в обмене пленными.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в дом и офис Виктора Медведчука. Политику и его однопартийцу Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По данным СБУ, Тарас Козак находится в России. 13 мая Печерский суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Суд обязал его сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела.

Тем временем, украинские СМИ утверждают, что в России запустили процедуру ликвидации компании «Новые проекты», владеющей лицензией на добычу нефти и газа на участке «Глубокая» в Крыму (именно за эту компанию и предъявляют экономические претензии Медведчуку). Журналисты программы «Схемы» показали соответствующую запись в реестре юридических лиц России, сделанную на следующий день после того, как Медведчуку вручили подозрение.

Согласно выписки, 12 мая 2021 регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании «Новые проекты», владеющей лицензией на добычу нефти и газа на участке «Глубокая». Причиной ликвидации компании в реестре указано: «Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

«В выписке на компанию на 14 мая 2021 года существует запись №19 с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы России установили определенную недостоверность данных. Если брать выписку на компанию на начало мая - в ней отсутствует запись №19», - сообщают «Схемы».

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокая» компании «Новые проекты» остается действующей до 2046 года.

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