|
В СНБО Украины не исключили глобального конфликта в ближайшие годы
14 декабря 2018, 13:09 • 82 • Украина
В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключили глобального конфликта в ближайшие годы.
РИА Новости
С соответствующим заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Валентин Петров.
«Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности России, запланированы на 2023—2025 годы. Мир может быть готов к глобальному конфликту буквально за шесть лет, но он может начаться и раньше», — приводит его слова UNN.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал заявление Порошенко.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
09 декабря 2018, 09:54
|
08 декабря 2018, 14:24
|
11 декабря 2018, 13:39
|
07 декабря 2018, 15:39
|
10 декабря 2018, 07:12
|
08 декабря 2018, 04:39
|
10 декабря 2018, 05:24