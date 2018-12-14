В СНБО Украины не исключили глобального конфликта в ближайшие годы

В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключили глобального конфликта в ближайшие годы.

С соответствующим заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Валентин Петров.

«Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности России, запланированы на 2023—2025 годы. Мир может быть готов к глобальному конфликту буквально за шесть лет, но он может начаться и раньше», — приводит его слова UNN.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал заявление Порошенко.