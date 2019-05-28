Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Ассоциации «Воин» – настоящий офицер или самозванец? (Руслан Осташко)
"Вместе они будут добивать Порошенко": Жириновский назвал причину возв...
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Пресс-конференция адвоката Порошенко
Главная / Украина

В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией

28 мая 2019, 23:24  •  83 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
 
globallookpress.com © Motrow/imageBROKER.com
 

На опубликованном в Facebook видео Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами.

По его словам, месяц назад она выглядела совершенно иначе — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам.

«Всё было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине», — сказал секретарь СНБО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО Украины.

До Данилюка пост секретаря СНБО занимал Александр Турчинов. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 13:39
Правовой конфликт: в России назвали бесперспективными попытки Украины изменить статус Керченского пролива
28 мая 2019, 16:54
В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
28 мая 2019, 13:39
СМИ: Порошенко планирует спонсировать партию Ляшко
28 мая 2019, 16:54
Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
28 мая 2019, 00:39
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
28 мая 2019, 18:24
Волкер обвинил Москву в том, что Киев не выполняет минские договоренности
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 мая 2019, 23:39
"Напали на безоружного": Задержанный в Косово дипломат России госпитализиро...
28 мая 2019, 23:39
"Объявлю ДЕФОЛТ и заживём!" Зеленский думкой богатеет... (Дмитрий Егорченко...
28 мая 2019, 23:39
Глава Ассоциации «Воин» – настоящий офицер или самозванец? (Руслан Осташко)
28 мая 2019, 23:39
Американцы учат москвичей выгонять Путина из головы за бешеные деньги (Анна Сочина)
28 мая 2019, 23:39
Боснийская студентка в роли русской: В Австрии выяснили, как под присмотром спецслужб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" генерал - соцсети
23 мая 2019, 10:24
"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддержки Киева силами НАТО
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.