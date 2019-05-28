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В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией
28 мая 2019, 23:24 • 83 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
globallookpress.com © Motrow/imageBROKER.com
На опубликованном в Facebook видео Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами.
По его словам, месяц назад она выглядела совершенно иначе — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам.
«Всё было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине», — сказал секретарь СНБО.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО Украины.
До Данилюка пост секретаря СНБО занимал Александр Турчинов.
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