В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

На опубликованном в Facebook видео Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами.

По его словам, месяц назад она выглядела совершенно иначе — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам.

«Всё было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине», — сказал секретарь СНБО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО Украины.

До Данилюка пост секретаря СНБО занимал Александр Турчинов.