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В СНБО рассказали о позиции Зеленского по дефолту

28 мая 2019, 20:09  •  74 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что глава государства Владимир Зеленский не рассматривает возможность объявления в стране дефолта после соответствующего заявления бизнесмена Игоря Коломойского.
 
Reuters
 

«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчёркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства», — приводит его слова РИА Новости.

При этом глава СНБО уточнил, что цель государства заключается в защите интересов граждан Украины.

Ранее Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

26 мая Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.

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