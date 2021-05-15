В СНБО предложили противоречивый обмен с Москвой: "Охотно сделаем"

В СНБО предложили противоречивый обмен с Москвой. Секретарь совета не исключил возможность передачи Москве Виктора Медведчука, в случае если вина оппозиционного политика будет доказана в суде. Его могут предложить обменять на осуждённых Москвой граждан Украины: "Охотно сделаем".

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность передачи России оппозиционного политика Виктора Медведчука, возглавляющего политический совет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, 11 мая у политика прошли обыски. Его обвиняют в госизмене и "нарушении законов и обычаев войны". Медведчук, однако, считает претензии правоохранителей беспочвенными и политизированными.

В интервью каналу "Украина" Данилов не исключил возможности обмена оппозиционера на осуждённых Москвой граждан Украины, в случае если вина политика будет доказана в суде.