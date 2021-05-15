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В СНБО предложили противоречивый обмен с Москвой: "Охотно сделаем"
15 мая 2021, 13:30 • 160 • Политика
В СНБО предложили противоречивый обмен с Москвой. Секретарь совета не исключил возможность передачи Москве Виктора Медведчука, в случае если вина оппозиционного политика будет доказана в суде. Его могут предложить обменять на осуждённых Москвой граждан Украины: "Охотно сделаем".
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность передачи России оппозиционного политика Виктора Медведчука, возглавляющего политический совет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним, 11 мая у политика прошли обыски. Его обвиняют в госизмене и "нарушении законов и обычаев войны". Медведчук, однако, считает претензии правоохранителей беспочвенными и политизированными.
В интервью каналу "Украина" Данилов не исключил возможности обмена оппозиционера на осуждённых Москвой граждан Украины, в случае если вина политика будет доказана в суде.
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