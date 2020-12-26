В СНБО полностью раскритиковали Зеленского

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в пух и прах разнес идею президента Незалежной мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.По мнению Кривоноса, идея Зеленского лишь послужит началом тотального дезертирства, бегства жителей страны и ужасной жизни для всех, кто останется.«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», - подчеркнул Кривонос в эфире НВ.Несмотря на то, что Кривонос в данном случае все правильно подметил, самого Кривоноса, конечно, нельзя назвать паинькой. И он, как и Зеленский, постоянно точит зуб на Россию. Но к таким радикальным высказываниям все же не прибегает.Зеленский – обычный цирковой клоун. Актера посадили в президентское кресло, а научить его простой дипломатии забыли. И то, что молчание порой признак не только хороших манер, но и ума – тоже, особенно в подобных вопросах.Вот и выглядит Зеля в глазах всего мира как абсолютное посмешище. Воевать с Россией вздумал? Как говорится – настало время а*ительных историй.