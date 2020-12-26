|
В СНБО полностью раскритиковали Зеленского
26 декабря 2020, 22:10 • 179 • Украина
По мнению Кривоноса, идея Зеленского лишь послужит началом тотального дезертирства, бегства жителей страны и ужасной жизни для всех, кто останется.
«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», - подчеркнул Кривонос в эфире НВ.
Несмотря на то, что Кривонос в данном случае все правильно подметил, самого Кривоноса, конечно, нельзя назвать паинькой. И он, как и Зеленский, постоянно точит зуб на Россию. Но к таким радикальным высказываниям все же не прибегает.
Зеленский – обычный цирковой клоун. Актера посадили в президентское кресло, а научить его простой дипломатии забыли. И то, что молчание порой признак не только хороших манер, но и ума – тоже, особенно в подобных вопросах.
Вот и выглядит Зеля в глазах всего мира как абсолютное посмешище. Воевать с Россией вздумал? Как говорится – настало время а*ительных историй.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2020, 17:00
|
23 декабря 2020, 02:30
|
22 декабря 2020, 03:35
|
20 декабря 2020, 01:10
|
23 декабря 2020, 10:45
|
21 декабря 2020, 16:35
|
23 декабря 2020, 00:40