Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что будто под давлением России одна из стран - участниц "Крымской платформы" отказалась от обсуждения.

На Украине на днях состоится "Крымская платформа" - саммит, организованный для международного реагирования на, как привыкли утверждать в Незалежной, "оккупацию Крыма".

В СНБО заявили о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться при подготовке данного мероприятия. Так, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, представители одной из стран-участниц не появятся на обсуждении "из-за давления России".

По его словам, сам саммит для Москвы является "большим поражением", передаёт издание "Гордон". Он также добавил, будто русские по всему миру работают, чтобы помешать Украине провести это мероприятие. С этим он и связывает отказ одной из стран принимать участие в "Крымской платформе".

"Будем считать, что в остальном всё будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", - добавил он.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума, где большинство жителей полуострова поддержали это решение. Однако в Киеве на протяжении семи лет, прошедших с того момента, так и не могут принять очевидного, называя это "оккупацией".