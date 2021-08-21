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В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"

21 августа 2021, 00:15  •  94 • Политика
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что будто под давлением России одна из стран - участниц "Крымской платформы" отказалась от обсуждения.
На Украине на днях состоится "Крымская платформа" - саммит, организованный для международного реагирования на, как привыкли утверждать в Незалежной, "оккупацию Крыма".
В СНБО заявили о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться при подготовке данного мероприятия. Так, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, представители одной из стран-участниц не появятся на обсуждении "из-за давления России".
По его словам, сам саммит для Москвы является "большим поражением", передаёт издание "Гордон". Он также добавил, будто русские по всему миру работают, чтобы помешать Украине провести это мероприятие. С этим он и связывает отказ одной из стран принимать участие в "Крымской платформе".
"Будем считать, что в остальном всё будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", - добавил он.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума, где большинство жителей полуострова поддержали это решение. Однако в Киеве на протяжении семи лет, прошедших с того момента, так и не могут принять очевидного, называя это "оккупацией".

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