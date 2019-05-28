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В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета
28 мая 2019, 20:09 • 45 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Reuters
По его словам, содействие МВФ важно для Украины.
«Важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества», — цитирует Данилюка РИА Новости.
При этом, на уточняющий вопрос относительно сроков предоставления нового транша, чиновник ответил, что это, вероятно, произойдёт «где-то в конце лета».
21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы.
Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Киеву финансовую поддержку.
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