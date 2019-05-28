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В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

28 мая 2019, 20:09  •  45 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
 
Reuters
 

По его словам, содействие МВФ важно для Украины.

«Важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества», — цитирует Данилюка РИА Новости.

При этом, на уточняющий вопрос относительно сроков предоставления нового транша, чиновник ответил, что это, вероятно, произойдёт «где-то в конце лета».

21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы. 

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Киеву финансовую поддержку.

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