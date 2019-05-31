|
В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему
31 мая 2019, 19:39 • 29 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе брифинга заявил, что проблема потери транзита российского газа через территорию Украины представляет наибольший риск для Киева.
РИА Новости
«Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск, — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
По словам Данилюка, также для Украины представляют проблему ограничения России по поставкам дизеля, масел и запрет на поставки нефти, которые будут введены с 2 июня.
Он добавил, что около 40% дизельного топлива на Украину поставляется из России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2019, 01:54
|
30 мая 2019, 01:39
|
29 мая 2019, 22:24
|
27 мая 2019, 11:39
|
26 мая 2019, 13:09
|
25 мая 2019, 20:54
|
28 мая 2019, 17:09