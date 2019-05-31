Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верховная рада готова воевать с Зеленским до последнего украинца
Место свалки: что спровоцировало антимусорные протесты в Архангельской области
Принести в жертву уровень жизни населения: Министр Орешкин случайно проговорился...
Савченко в прямом эфире рассекретила заказчика взрывов на складах ВСУ: "Это...
Главная / Украина

В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему

31 мая 2019, 19:39  •  29 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе брифинга заявил, что проблема потери транзита российского газа через территорию Украины представляет наибольший риск для Киева.
 
РИА Новости
 

«Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск, — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По словам Данилюка, также для Украины представляют проблему ограничения России по поставкам дизеля, масел и запрет на поставки нефти, которые будут введены с 2 июня. 

Он добавил, что около 40% дизельного топлива на Украину поставляется из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 13:09
Украина пропустила встречу премьеров СНГ
31 мая 2019, 16:24
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
31 мая 2019, 00:09
Зеленский обсудил «креативные идеи» по Минским соглашениям с главами МИД Франции и ФРГ
31 мая 2019, 00:09
В Раде заявили о намерении представителей уходящей власти «цепляться за своё кресло»
31 мая 2019, 16:24
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
31 мая 2019, 17:54
На Украине начали расследование "захвата" Порошенко государственной власти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.