В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе брифинга заявил, что проблема потери транзита российского газа через территорию Украины представляет наибольший риск для Киева.

«Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск, — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По словам Данилюка, также для Украины представляют проблему ограничения России по поставкам дизеля, масел и запрет на поставки нефти, которые будут введены с 2 июня.

Он добавил, что около 40% дизельного топлива на Украину поставляется из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%.