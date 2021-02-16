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В СМИ заявили о будущем господстве России на одном из континентов

16 февраля 2021, 19:00  •  218 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль может противопоставить Западу справедливый мировой порядок, уверены журналисты
Россия вновь стремится к закреплению на африканском континенте. Такое заявление сделали журналисты издания Republique Togolaise, комментируя новость о проведении пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым и его тоголезским коллегой Робером Дюссеем.
Отмечается, что РФ готова, в том числе, и к поставкам вакцин против коронавирусной инфекции. Сам Дюссей уже провел встречу с руководителями фонда РФПИ, который занимается вопросами, связанными с поставками лекарства.
Того же предлагает весьма "интересный рынок" из-за своего географического положения – страна открывает ворота в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.
"Если евразийское пространство, так же как и пространство Ближнего Востока, несомненно, представляет большой интерес для России, факт остается фактом: Африка и Латинская Америка также являются частью крупных международных проектов Москвы", – отмечает издание.
По информации источника, привлекательность российской стороны для Африки связана с отсутствием исторического колониализма у России, давняя поддержка освободительных движений со стороны Советского Союза, а также многочисленная и долголетняя программа по подготовке кадров в университетах СССР.
Более того, считает СМИ: РФ выступает за соблюдение народного суверенитета и многополярности мира. Однако, в отличие от советского руководства, Москва нацелена не на расширение своего идеологического влияния, а на реализацию экономических интересов, так как новые рынки чрезвычайно важны для российского ВПК, гражданской авиации и телекоммуникаций, пишет "Общественная служба новостей".
Ранее Лавров оценил заявление США о "геополитических замыслах" Кремля.

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