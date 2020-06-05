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В СМИ появилось видео наркоманов из украинского Кабмина
05 июня 2020, 20:55 • 63 • Украина
Издание Klymenko Time опубликовало видео, на котором зафиксировано употребление наркотических веществ лицами, имеющими отношение к украинскому правительству.
На видео фигурирует советник министра украинской инфраструктуры, а также топ-чин из скандально известного предприятия «Укрзализныця».
«Подписчики прислали видео, на котором человек, внешне и по голосу похожий на советника министра инфраструктуры Криклия. Виктор Довгань в компании приятелей, среди которых мужчина, похожий на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского, употребляют наркотики», — говорится в сообщении издания.
«Если это действительно они, то прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как советник министра по белой дорожке взлетает в воздух, а топ УЗ — "забивает косяк". Так сказать, запускают "локомотив реформ" в транспорте и авиации… Каких вам ещё реформ не хватает?», — добавили в Klymenko Time.
«Мы долго изучали видео, сравнивали лица и голоса, интонации. И решили опубликовать его, потому как схожесть очевидна. Если на видео — действительно эти люди, то в ситуации нужно разбираться предельно серьёзно — они не должны быть причастны к управлению государством», — отметило издание.
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