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В СМИ появилось новое «интервью Навального» из колонии

21 августа 2021, 02:05  •  69 • Политика
Издание The Daily Guardian 20 августа опубликовало интервью, якобы взятое у блогера Алексея Навального, который в настоящее время отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области.
В беседе речь, в частности, идет о провале протестного движения. Так, по словам собеседника издания, сейчас структуры, созданные им и его соратниками, претерпевают целый ряд трудностей: управленческих, финансовых и профессиональных.
«К сожалению, пока я не на свободе, мне не на кого рассчитывать, для части членов ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) деньги оказались важнее идеи», — говорится в интервью.
Спикер отмечает, что среди представителей оппозиции участились внутренние конфликты, «многие из наших бывших сторонников сегодня как крысы бегут с корабля». При этом, по его словам, те члены его команды, которые вынуждены работать из-за границы, могут восприниматься соотечественниками как предатели. Он также подчеркнул провал проекта «Умное голосование», на который была сделана основная ставка оппозиции, и призвал к бойкоту выборов в Госдуму.
«Я призываю бойкотировать выборы. Потому что из-за ряда ошибок, таких как утечка личных данных наших сторонников, проект УГ сейчас дискредитирован. Я очень надеюсь, что Леонид [Волков] и его команда найдут в ближайшее время способы решения этой проблемы. Это их зона ответственности», — отмечается в тексте.
Собеседник The Daily Guardian также высказался относительно санкционной политики Запада в отношении России. По его мнению, она не сработала должным образом и лишь помогла российской власти доказать свою эффективность.
Говоря о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, он заявил, что Запад вынужден считаться с российским лидером.
«Что они только не делали, а «Северный поток» построен. Значит, эта стратегия не работает, болевые точки выбраны неправильно, хотя над этим сейчас работает команда Волкова. Вообще чем больше людей обычных попадают под удар из-за последствий санкций и ограничений, тем быстрее и эффективнее будет свергнута российская власть», — говорится в интервью.
На данный момент комментариев со стороны представителей Навального относительно подлинности интервью в The Daily Guardian не поступало. Примечательно, что это уже не первая подобная публикация, появившаяся за последние дни. Так, интервью с похожими тезисами, якобы взятое у Навального, появилось в грузинском издании ambebi.ge, его перевод 18 августа представило информагентство Ura.ru.
Журналистка Елена Вавина, которой приписывалось его авторство, заявила, что никогда не беседовала с Навальным, однако адвокаты последнего так и не дали никаких комментариев. Опрошенные «Известиями» эксперты также разошлись во мнениях относительно подлинности публикации. Часть из них допустила, что оно может быть настоящим, другие выразили уверенность, что материал является вбросом кого-то из окружения самого Навального.
Вместе с тем 19 августа британское издание The Guardian, французское Le Monde и немецкое Frankfurter Allgemeine Zeitung выпустили колонку за авторством блогера.
Адвокат Алексей Мельников в разговоре с «Известиями» назвал синхронную публикацию материалов о Навальном «частью спланированной спецоперации».
«Подтверждение тому — человек, который находится в местах лишения свободы, имеет весьма ограниченные возможности для написания и последующего распространения в СМИ каких-либо авторских колонок. Любая переписка заключенного подлежит цензуре со стороны администрации мест лишения свободы. Я уверен, что данное «творение» никакой цензуре не подвергалось, следовательно, либо адвокаты, которые ранее его посещали, могли в обход существующих правил это сделать, но это нарушение закона, однозначно, потому что ничего нельзя выносить за пределы колонии. Либо автором того, что сейчас распространяют зарубежные СМИ, является не господин Навальный, а кто-то иной. И это наиболее правдоподобно», — считает Мельников.
Он предположил, что над материалами работали несколько команд. Кроме того, юрист допустил, что всё это может происходить как с согласия Навального, так и без него.
«Его имя — символ борьбы с Россией, он просто бренд для того, чтобы обосновать любые негативные действия в отношении нашей страны. Кстати, это отдельный повод для проведения расследования и последующего наказания», — заключил адвокат.
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