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В СМИ напомнили о пророческом заявлении Жириновского о талибах* 2014 года

19 августа 2021, 17:50  •  151 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько лет назад политик предрек судьбу движения
Лидер либералов и демократов Владимир Жириновский славится своими выдающимися аналитическими способностями. Политик частенько делает прогнозы, которые со временем действительно сбываются. На фоне событий в Афганистане журналисты обратили внимание на слова Жириновского семилетней давности. Тогда государственный деятель предсказал, что в скором времени талибы* будут признаны международным сообществом.
Своим пророчеством Жириновский поделился во время встречи российского лидера Владимира Путина с членами фракций Госдумы, которая состоялась в Ялте в 2014-м году.
Тогда парламентарий объявил, что все мировое сообщество со временем признает правительство талибов*. По его подсчетам, "весь мир опоздает на 15 лет", однако все же согласится с законностью власти этой организации.
На сегодняшний день "Талибан"* все еще является запрещенной во многих государствах организацией. Однако боевикам уже удалось взять в свои руки власть в Афганистане. На этом фоне международному сообществу приходится искать пути взаимодействия с талибами*.
Также уже начались разговоры о том, каким образом может быть осуществлена процедура признания этой организации. Так, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что Евросоюз не против начать диалог с "Талибаном"*.
В то же время помощи от Запада ждут и противники боевиков. Сопротивление уверено, что захватившие власть в стране талибы* грозят всему демократическому миру.
*организация запрещена в России

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