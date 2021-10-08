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В смерти критика украинской власти увидели странность. Политолог указал, в чём причина

08 октября 2021, 17:55  •  116 • Политика
Бывшие соратники Владимира Зеленского один за другим стали попадать в неприятные истории, напомнил политолог Владимир Корнилов.
На Украине был обнаружен мёртвым бывший член пропрезидентской партии "Слуга народа" Антон Поляков. Молодой политик два года назад был исключён из партии из-за несогласия с общей повесткой. В последнее время он активно критиковал власть. За несколько дней до кончины он в эфире заявил, что членам фракции "Слуга народа" раздавали деньги за поддержку "закона о деолигархизации".
Как отметил политолог Владимир Корнилов, смерть 33-летнего мужчины в Киеве выглядит странно и даёт повод строить различного рода теории, в том числе и конспирологические. Базу для этого также задают и недавние покушения, которые случились в отношении некоторых экс-сторонников Зеленского.
"Череда странных случаев происходит с бывшими соратниками Зеленского. Наверно, это даёт почву для конспирологических теорий", - приводит слова Корнилова онлайн-ресурс "Народные новости".
На Украине после смерти Полякова было начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

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