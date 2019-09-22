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В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС

22 сентября 2019, 13:39  •  126 • Украина
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что Украина для Евросоюза важнее, чем Брюссель для Киева.
 
Reuters
 

«Мы пока ещё не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — заявила она в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, депутат отметила, что из-за брексита и активизации «сепаратистских движений» Евросоюз «трещит по швам как объединение». В связи с этим в ЕС редко вспоминают об Украине, указала она.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но всё подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Верещук.

Ранее в Киеве прокомментировали предложение президента Словении Борута Пахора наделить Украину специальным статусом в отношениях с Евросоюзом, заявив, что стратегической целью страны является полноправное членство в ЕС.

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