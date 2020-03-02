В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины

Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.

«Есть претензии к руководителям правоохранительных структур. Правительство нуждается в институциональных изменениях», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании согласительного совета Верховной рады.

По словам Корниенко, на заседании парламента 4 марта необходимо «провести серьёзный разговор» с теми, кто возглавляет правоохранительные органы Украины, в особенности с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Ранее руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.