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В «Слуге народа» заявили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

24 февраля 2020, 18:24  •  73 • Украина
Украинский закон о государственном языке вызывает полемику в обществе и требует более широкого обсуждения с привлечением экспертов, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.
 
РИА Новости
 

По его словам, уже началась подготовка к проведению национального круглого стола по языковому вопросу в ближайшее время.

«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, учёных, экспертов. Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнётся», — отметил депутат в интервью интернет-изданию «Главком».

Ткаченко подчеркнул, что украинское общество «ждёт откровенного и спокойного разговора» на эту тему.

Он также выразил мнение, что следует найти компромиссное решение, которое бы объединило страну, и при необходимости вносить комплексные, а не выборочные изменения.

Ранее Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин в беседе с радио Sputnik прокомментировал отказ Рады отменить закон о полном общем среднем образовании, который сократит обучение в школах на языках нацменьшинств, включая русский.

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