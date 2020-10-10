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В «Слуге народа» заговорили о возможности приобретения российской вакцины от COVID-19
10 октября 2020, 16:25 • 70 • Украина
Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина вынуждена будет закупить вакцину от коронавируса у России, если будет доказана её эффективность. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала Newsone.
«Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан. Мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю», - сказал Качур.
Он также добавил, что для государства главным приоритетом должно быть здоровье и жизнь граждан.
Александр Качура
Напомним, 6 октября Виктор Медведчук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставки на Украину российской вакцины. Медведчук сообщил, что во время отдыха в Крыму, он и его семья вакцинировались и чувствуют себя хорошо. Также он назвал российскую вакцину самым надежным средством от коронавируса на сегодня.
7 октября, после саммита Украина-ЕС в Брюсселе, президент Украины Зеленский, не называя имён, так оценил инициативу Медведчука в своём телеграм-канале. «Кстати, именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнения у учёных. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», - написал он.
До этого Владимир Зеленский признал, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, но готова наладить у себя их производство, если договорится со странами-производителями. Он заверил, что производство вакцины на Украине будет способно покрыть внутренние потребности страны и сообщил о планах создания научного центра, который займется разработкой вакцин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос поставок вакцины зависит от позиции украинского руководства.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 октября сообщил, что страна проводит переговоры на предмет приобретения вакцины от коронавируса со всеми крупными компаниями мира, которые находятся на третьей фазе ее испытаний.
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