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В «Слуге народа» высказались о вероятности отмены Дня Победы на Украине
29 июля 2019, 14:09 • 160 • Украина
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», блогер Максим Бужанский в интервью изданию «СТРАНА.ua» сообщил, что не поддержит фракцию в случае, если коллеги примут решение отменить День Победы.
РИА Новости
«Я проголосую против и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют Днём памяти и примирения... А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом.
СМИ передавали, что дед украинского лидера принимал участие в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что он был командиром миномётного взвода, а впоследствии — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
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