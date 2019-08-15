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В «Слуге народа» пообещали принять закон об оппозиции

15 августа 2019, 22:09  •  85 • Украина
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала NEWSONE заявила, что новый состав парламента примет закон об оппозиции.
 
@vereshchuk.ukraine Facebook
 

«Будет закон про оппозицию. Мы должны его принять ради нас самих. Не нас как партии «Слуга народа», а нас всех. Общество требует чёткого разделения, кто в этой стране есть оппозиция и, главное, какая ответственность этой оппозиции», — цитирует депутата РИА Новости.

Верещук подчеркнула, что ответственность оппозиции должна быть «понятна для всех».

По её мнению, закон об оппозиции на Украине уже давно «перезрел», а депутаты Рады прошлого созыва загнали себя в «политическую ловушку», не приняв вовремя этот закон.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал мэра Киева Виталия Кличко объединиться для борьбы с «зелёной чумой».

В конце июля глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в новой Раде.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News по итогам выборов в Верховную раду не исключил влияния внешних сил на лидера «Слуги народа» и президента страны Владимира Зеленского для создания парламентской коалиции.

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