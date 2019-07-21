|
В «Слуге народа» оценили отказ партии Саакашвили от участия в выборах
21 июля 2019, 11:09 • 14 • Украина
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал решение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили снять свою партию «Движение новых сил» с выборов в Верховную раду в пользу политсилы президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили», — сказал он.
Как отметил Разумков, партия «Слуга народа» не имеет каких-либо договорённостей по данному вопросу ни с фракцией Саакашвили, ни с какими-либо другими политсилами.
Ранее Саакашвили объявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Раду в пользу политической силы Зеленского «Слуга народа».
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, почему Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2019, 23:24
|
16 июля 2019, 04:39
|
14 июля 2019, 23:24
|
18 июля 2019, 21:24
|
19 июля 2019, 07:24
|
16 июля 2019, 17:39
|
17 июля 2019, 16:24