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В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ

03 февраля 2020, 18:09  •  90 • Украина
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что депутат Евгений Брагар формально ничего не нарушил, предложив пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
 
© wikimedia
 

По его словам, замглавы фракции Евгения Кравчук ранее принесла извинения за высказывания Брагара.

Корниенко отметил, что внутри фракции уже третий день обсуждается вопрос возможных санкций по отношению к депутату.

«Сегодня вечером будет малая фракция, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения, потому что формально Евгений ничего не нарушил», — сказал парламентарий.

Ранее Брагар в эфире украинского телеканала прокомментировал жалобу пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине. Депутат порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.

Позже он принёс извинения за свои высказывания. 

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