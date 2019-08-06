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В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского

06 августа 2019, 13:54  •  200 • Украина
Депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что лучшим кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
 
РИА Новости
 

«Идеальный премьер для Зеленского — Андрей Богдан. Он прошёл систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры», — сказал он.

По словам Дубинского, лучшим кандидатом на пост генерального прокурора является бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее проведённый опрос показал, что кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьера Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.

На втором месте расположился лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,5%).

1 августа СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об отставке. Позднее Зеленский заявил, что Богдан готов в любой момент уйти в отставку. 

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