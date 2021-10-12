Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

В случае войны украинская армия встанет под знамена России – мнение болгар

12 октября 2021, 17:00  •  82 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Вряд ли незалежные станут отдавать жизни за киевский режим
Украинские власти всеми силами нагнетают обстановку вокруг России. Воинственная риторика и предсказания "неминуемого" вооруженного конфликта дестабилизируют обстановку на международной арене. Впрочем, например, в Болгарии некоторые уверены, что простые незалежные не станут воевать на стороне родного государства, а поддержат Россию.
Таким мнением поделились интернет-пользователи. Болгары бурно отреагировали на недавнее заявление бывшего руководителя украинского МИД Павла Климкина. Некогда высокопоставленный госслужащий убежден, что Киев может одолеть Москву, если ему на выручку придут Вашингтон и Брюссель.
Читатели болгарского издания, где была опубликована данная новость, поделились своим мнением на этот счет. По традиции, жители Болгарии разделились на русофобов и русофилов. Первые начали сыпать антироссийскими высказываниями и поделились мечтами об "украинской империи". Более трезво смотрящие на ситуацию люди выразили крайний скепсис по поводу того, что кому-то удастся победить Россию.
Некоторые убеждены, что наиболее вероятным развитием событий в случае вооруженного конфликта станет полный разгром противника нашей страны:
"Скорее, они будут тереть сапоги Путина на Красной площади, согнувшись".
По поводу украинской армии тоже высказались. Читатель болгарского издания "Факты" убежден, что жители Незалежной и вовсе откажутся воевать за киевский режим:
"Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта", – уверен интернет-пользователь.
Тем временем, на Украине продолжают придерживаться воинственной риторики. Недавно там призвали готовиться к войне с Белоруссией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





82
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.