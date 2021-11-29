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В случае войны России с Украиной Лукашенко сбежит из Белоруссии - эксперт

29 ноября 2021, 18:25  •  87 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Политолог указал на основного выгодоприобретателя конфликта в Донбассе
Война в Донбассе выгодна президенту Александру Лукашенко, поскольку белорусские власти поставляют топливо, запчасти и вооружение обеим сторонам конфликта, из-за чего он никак не может закончиться. При этом, если он разгорится до прямого столкновения между Россией и Украиной, то бацька сбежит из страны. С таким утверждением выступил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, сам покинувший родину после победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.
Ранее в понедельник Александр Григорьевич провел совещание коллегии Минобороны Республики. Часть его речи была посвящена возможному обострению военной ситуации в Донбассе. По мнению президента, на Западе осознают, что если они развяжут "войнушку" в шахтерском регионе или "где-то на границе с Россией", то Минск в стороне не останется.
"Лукашенко – один из выгодополучателей войны в Донбассе. Он на этом зарабатывает деньги... Так что все разговоры о том, на чьей стороне воевать, по большому счету, пустые. Как только начнется заварушка, Лукашенко спрячется в бункере или улетит из страны. Он не будет воевать, он будет прятаться", – сказал Болкунец в комментарии для "Ленты.ру".
Кроме того, эксперт напомнил, что сейчас в белорусских тюрьмах находятся "несколько сотен" граждан Республики, которые в свое время принимали участие в военных действиях в Донбассе.
"Но ни о какой амнистии, ни о какой гуманности в их отношении речи не идет", – подчеркнул политолог.
На последний факт обратил внимание и российский военкор Александр Коц. В своем телеграм-канале он задался вопросом, а в реальности на чьей же стороне будет воевать Лукашенко, сделавший сегодня столь грозное заявление по Донбассу.
"Может пора амнистировать всех белорусских добровольцев-ополченцев, осужденных у вас за "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества"?" – обратился Коц к бацьке.
Он предложил на их место посадить ветерана экстремистского и запрещенного в РФ бандформирования "Азов" Романа Протасевича.
Добавим, что на совещании Александр Григорьевич также объявил, что Запад намерен использовать мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, в качестве инструмента давления на Минск в случае "вторжения" России на Украину.

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