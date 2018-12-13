Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Брексит, за который проголосовали люди": Мэй назвала свою новую мисси...
"Боец за Америку каждый день": Меланья рассказала, как Трамп принимает...
Российские ракетоносцы Ту-160 совершили 10-часовой полет над акваторией Карибско...
В Хабаровске должен появиться памятник фашисту Бандере, заявили в Киеве
Главная / Политика

В случае войны на море Пентагон недосчитается почти 2000 моряков-резервистов – Минтранс США

13 декабря 2018, 11:24  •  82 • Политика
Министерство обороны США рассчитывает, что в условиях длительного вооруженного конфликта ходящие на гражданских судах моряки войдут в экипажи государственного резервного флота. Однако Минтранс США заявил, что в случае подобной угрозы Пентагон недосчитается более 1800 моряков.
Об этом говорится в докладе Счетной палаты США. В числе мер по обеспечению запросов Минобороны США предлагается разработка программы подготовки резерва моряков. Кроме того, эксперты американского Минтранса призывают к повышению рентабельности американских кораблей.
По оценкам экспертов, в случае возникновения войны возможная нехватка личного состава гражданских моряков может превысить 1800 человек. Как следует из оценки Минтранса, в июне 2017 года Соединенные Штаты располагали 11 768 гражданскими моряками, это на 1839 человек меньше, нежели требуемая цифра в 13 607 человек, которые потребуется для устойчивого функционирования резервного и коммерческого флотов страны.
С текстом доклада ознакомился RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 22:24
Украинские "провидцы" готовят провокации в Донбассе, но "кнопка" находится в Вашингтоне - Стариков
12 декабря 2018, 15:54
Министры пообещали поддержку, но тори, как известно, лгут - в Лондоне оценили перспективы отставки Терезы Мэй
13 декабря 2018, 08:09
Российских биатлонистов обвинили в допинговых нарушениях двухлетней давности

12 декабря 2018, 12:39
Мэй пригрозила, что ее отставка рискует отменить Brexit - СМИ
13 декабря 2018, 08:09
"Брексит, за который проголосовали люди": Мэй назвала свою новую миссию
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 01:39
"Считать военнопленным": Командир задержанного украинского катера выдвинул ...
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 01:24
Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.