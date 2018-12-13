В случае войны на море Пентагон недосчитается почти 2000 моряков-резервистов – Минтранс США

Министерство обороны США рассчитывает, что в условиях длительного вооруженного конфликта ходящие на гражданских судах моряки войдут в экипажи государственного резервного флота. Однако Минтранс США заявил, что в случае подобной угрозы Пентагон недосчитается более 1800 моряков.

Об этом говорится в докладе Счетной палаты США. В числе мер по обеспечению запросов Минобороны США предлагается разработка программы подготовки резерва моряков. Кроме того, эксперты американского Минтранса призывают к повышению рентабельности американских кораблей.

По оценкам экспертов, в случае возникновения войны возможная нехватка личного состава гражданских моряков может превысить 1800 человек. Как следует из оценки Минтранса, в июне 2017 года Соединенные Штаты располагали 11 768 гражданскими моряками, это на 1839 человек меньше, нежели требуемая цифра в 13 607 человек, которые потребуется для устойчивого функционирования резервного и коммерческого флотов страны.

С текстом доклада ознакомился RT.