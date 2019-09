В случае военного конфликта с Россией... • 128 • Война «Немцы поддержали бы даже корову, если бы она была против США…» Несколько дней назад на одну из военных баз США в Европе была передислоцирована боевая тактическая группа мультидоменной войны армии США. Это подразделение, насчитывающее от 300 до 500 военнослужащих, уже приняло участие в военных учениях Rim of the Pacific–2018 на ракетном полигоне в Тихом океане Barking Sands. Американская концепция мультидоменной войны (Multi-Domain Battle) предполагает одновременные военные действия в пяти сферах (доменах) – на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Под эту стратегию разработана и новая тактика американской пехоты – «сетевое роение» (Networked Swarming), которая позволяет отдельным подразделениям вести автономные боевые действия без применения электронных устройств, в условиях мощных средств РЭБ потенциального противника. Небольшие тактические группы действуют самостоятельно по принципу: найти цель, сосредоточиться, нанести удар, рассредоточиться. Эта тактика основана на заранее отработанных децентрализованных действиях диверсионных и штурмовых групп, в том числе в городских боях. Глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли считает, что войны будущего будут идти именно в городах. Мультидоменные операции – это боевые действия на оперативно-тактическом уровне, набеговая активность боевых «стай», мало отличная от партизанской войны. Переброшенная в Европу тактическая группа будет отрабатывать тактику боевых действий в ходе крупной наземной операции в случае военного конфликта с Россией, рассказал порталу Defence News начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл. Подразделение включает несколько компактных боевых «стай» спецназа и группу управления. Следует отметить, что концепция мультидоменной войны ещё не вышла на уровень официально утверждённой военной доктрины. Действующая военная доктрина США утверждена ОКНШ в 2013 году и доработана в 2017 году. Однако даже с учётом обновлений она «не отражает новые стратегические проблемы, возникающие в связи с ростом военной мощи великих военных держав, таких как Россия и Китай, или региональных противников, таких как Иран и Северная Корея», – пишет вице-президент научно-исследовательского центра при Lexington Institute, один из ведущих военных аналитиков США Дэниэл Гоур. Концепция мультидоменной войны, которая сейчас находится в процессе обкатки, предполагает ведение боевых действий против России и Китая с учётом возросшего военного потенциала этих стран. Элементы мультидоменной стратегии уже отрабатывались на территории Европы в военных учениях Sabre Guardian в Румынии, Болгарии и Венгрии, а также Sabre Strike в Прибалтике. Армия США опробовала концепцию мультидоменной войны и соответствующее ей «Полевое руководство» в ходе учений ВВС США Blue Flag и Combined Resolve X в 2018 году, где участвовали подразделения 25 стран. После того как особенности ведения мультидоменной войны в Европе будут достаточно изучены в ходе планируемых учений, эти наработки будут переданы в Futures and Concepts Center для разработки стратегии национальной доктрины мультидоменной войны. Учения американских тактических групп мультидоменной войны предполагается проводить на постоянной основе, что чревато серьезным ростом антиамериканских настроений в Европе, прежде всего в Германии. В начале 2019 года Фонд Фридриха Эберта провел социологический опрос Sicherheitsradar 2019: Weckruf für Europa («Радар безопасности 2019: звонок для пробуждения Европы»), который показал значительный рост антиамериканских настроений среди немцев. Согласно опросу Фонда Фридриха Эберта, немцы считают главной угрозой Соединённые Штаты, а не Россию. Каждый второй респондент (50 процентов) назвал в качестве главной угрозы для Европы Америку; опасность со стороны России видят лишь 33 процента немцев. Половина опрошенных назвала причиной ухудшения безопасности Европы расширение НАТО, а 41 процент – расширение Евросоюза. Рост антиамериканских настроений в Германии отмечает и польская Polityka; она связывает это с «нападками Трампа на Германию, в которой он видит экономического конкурента и пользующегося американской военной мощью “безбилетного пассажира”». «…Немцы поддержали бы даже корову, если бы она была против США. Что уж говорить о Путине, который действительно противостоит противной Америке», – говорит немецкий журналист Борис Райтшустер в интервью, опубликованном в издании Gazeta Wyborcza. Проблемы США при развёртывании в Европе групп мультидоменной войны будут нарастать. В своём недавнем программном выступлении в бундестаге Ангела Меркель заявила , что США больше не играют роль защитника Европы и европейским государствам для обеспечения безопасности необходим значительный самостоятельный вклад. Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос и законность присутствия американских военных баз в Европе. Об этом рассказал «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международным делам Вальдемар Гердт. «Военные базы США в Германии – это не союзничество, а оккупация», – считает он. Создание американцами в Европе направленной против России военной инфраструктуры не ограничивается конвенциональными вооружениями. В настоящее время США развёртывают в Восточной Европе инфраструктуру для размещения крылатых ракет средней дальности. В Румынии они уже разместили пусковые установки Мк-41 системы ПРО, собираются разместить их также в Польше. Пусковая установка Мк-41 может применяться для пуска как противоракет, так и крылатых ракет средней дальности «Томагавк», способных нести ядерную боеголовку. Планирование Пентагоном мультидоменных операций в Европе и размещение пусковых установок ядерных ракет у российских границ может стать той «красной линией», за которую Европа не перейдёт ни при каких обстоятельствах. В августе 2018 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости новой стратегии Германии по отношению к США. «Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и даже самокритично», – сказал он. Ранее Маас писал в Handelsblatt : «США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет». «Там, где США пересекают красную линию, мы, европейцы, должны выставлять противовес, как бы трудно это ни было (Wo die USA rote Linien überschreiten, müssen wir als Europäer ein Gegengewicht bilden – so schwer das fällt)», – заявил министр иностранных дел Германии. Всё это, бесспорно, многозначительные и очень показательные заявления. Владимир ПРОХВАТИЛОВ Фонд Стратегической Культуры





