В случае санкций из-за С-400: Турция не исключила закрытия базы Инджирлик для США

Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для американской стороны, если Вашингтон введёт в отношении Анкары санкции за покупку российских C-400. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он также не исключил, что в случае отказа США от поставок F-35 Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей. По мнению экспертов, возможная потеря Инджирлика, который Соединённые Штаты используют для обеспечения операций американских вооружённых сил на Ближнем Востоке, станет серьёзным аргументом на переговорах двух стран.

Турция пообещала рассмотреть вопрос о закрытии для США авиабазы Инджирлик в случае, если Вашингтон введёт против Анкары санкции за покупку российских систем ПВО C-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт Hürriyet.

Министр отметил, что турецкая сторона оценила наихудший сценарий и готова к ответным мерам.

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос о базах Инджирлик и Кюреджик», — заявил Чавушоглу.

Кроме того, он отметил, что если США откажутся поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, альтернативой может стать российский рынок.

Ранее на вопрос о возможной покупке российских истребителей ответил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители​​​. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция — независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков», — отмечал он.

Напомним, что Россия и Турция подписали контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Поставки начались в июле.

Сделка привела к росту напряжённости в отношениях между Турцией и США, так как Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от покупки российских систем ПВО и приобрести вместо них американские комплексы Patriot. США также пригрозили отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести в отношении страны санкции, однако Анкара отказалась отменить сделку с Россией.

Акар подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от российских ЗРК С-400, и добавил, что Вашингтону придётся принять этот факт.

«Турция ожидает от США действий, отвечающих духу партнёрства в рамках НАТО. Мы должны сконцентрироваться на поиске путей выхода из сложившейся ситуации с учётом наличия у Турции С-400», — цитирует Акара Anadolu.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT высказал мнение, что Турция, делая подобные заявления, играет на опережение. По его мнению, Турция пугает Вашингтон закрытием базы Инджирлик и может начать грозить выходом из НАТО.

«Это блеф. Но и Инджирлик — это очень важный объект для США, потому что это база, которая является базой подскока. Это военный термин, который позволяет быстро перебрасывать людей и технику в те точки, которые являются наиболее интересными с точки зрения геополитики для США», — отметил эксперт.

Он пояснил, что потеря Инджирлика для США — серьёзная утрата, и Турция об этом знает, поэтому заняла так называемую срединную позицию. Кроме того, Турция понимает, что её геополитическое положение является гарантом её безопасности и США не могут до конца ввести санкции и начать «полноценную» гибридную войну.

С-400

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«Невозможно задушить ту страну, которая контролирует Босфор и Дарданеллы. В случае конфликта она просто перекроет эти проливы, и судоходство там станет возможным только через активные военные действия. США, ведомые Трампом, сейчас не готовы к войне. Санкции санкциями, а война — это война, и с Турцией вряд ли кто-нибудь захочет воевать», — добавил эксперт.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский в разговоре с RT согласился, что потеря Инджирлика нанесёт США серьёзный урон, поэтому разрушать отношения с Анкарой Вашингтон вряд ли станет.

«Для американцев это серьёзный аргумент, это самая крупная база. Ожидать, что будут разрушать и дальше отношения с Турцией, я бы не стал. Скорее всего, перед определённой красной линией обе стороны остановятся. Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — это потеря невосполнимая... Для самой Турции выход из НАТО — крайне нежелательный процесс, потому что провисает вся система вооружений, не говоря о геополитических потерях», — заключил эксперт.